СБУ использует Autel EVO II Dual 640T для уничтожения оккупантов: что умеет БПЛА (видео)

Беспилотник обладает хорошей камерой, тепловизором, защитой от РЭБ-систем, а также может сбрасывать гранаты.

Контрразведчики Службы безопасности Украины успешно уничтожают российские войска с помощью коммерческого дрона Autel EVO II Dual 640T. Фокус расскажет о характеристиках модели, которые делают ее пригодной даже для ведения боевых действий.

Советник главы МВД Антон Геращенко на своем Telegram-канале опубликовал видео от 15 Главного управления военной контрразведки СБУ, на котором запечатлено уничтожение оккупантов в Запорожской области. С помощью боевого БПЛА контрразведчики заметили вражеских солдат, спрятавшихся в блиндаже, и заставили Autel EVO II Dual 640T сбросить осколочную гранату ВОГ-17. После меткого попадания раздался взрыв, в клубах дыма можно заметить, как солдат ВС РФ сначала корчится от боли, а затем перестает шевелиться.

"Инструкция по уничтожению орков с помощью дрона Autel EVO II Dual 640T. Орки затаились в окопе Запорожской области и думают, что спрятались. Минус один ВОГ — минус один орк. В войсках сотни таких дронов, все они должны использоваться для уничтожения оккупантов", — отмечается в ролике.

Дрон Autel EVO II 640T Dual — это квадрокоптер, выпускаемый компанией Autel Robotics из США. Он оснащен тепловизором InfiRay, благодаря которым может работать даже ночью, а ядро от FLIR обеспечивает одну из лучших тепловизионных систем в мире в этой ценовой категории — модель стоит около $10 тыс. При этом он еще и довольно компактный — стойки для винтов складываются для удобной переноски хоть в руках, хоть в рюкзаке.

Основные характеристики Autel EVO II Dual 640T

Максимальная скорость полета: 68 км/ч

Время полета: до 40 мин.

Радиус действия: 25 км, есть функция автопилота

Емкость аккумулятора: 7100 мАч

Грузоподъемность: 400 г

Вес: 1,15 кг

БПЛА предлагает 10 различных цветовых палитр, возможность просмотра тепловых и визуальных изображений в режиме "картинка в картинке" и частоту обновления 30 Гц, скорость записи видео в качестве 720p составляет 30 кадров в секунду в режиме двойного изображения. Дрон может записывать или транслировать изображение в инфракрасном спектре на расстояние до 100 метров, хотя обычная дальность связи с оператором намного выше. Картинка выводится на любые устройства, такие как ноутбуки или смартфоны. Кроме того, аппарат неплохо защищен от средств радиоэлектронной борьбы.

Кроме тепловизора, Autel EVO II 640T Dual оснащен высококачественной 8К-камеру с 48-мп обьктивом и тепловыми датчиками с разрешением 640×512. Последние позволяют измерять температуру в полете и устанавливать температурные пограничные сигналы. Система EVO II Dual Smart Tracking использует искусственный интеллект для автоматического отслеживания объектов и уклонения от препятствий во время полета, сканируя окружающую обстановку на 360 градусов.

Autel EVO II 640T Dual является одним из самых популярных коммерческих дронов, которые используют ВСУ. Он успешно конкурирует с продукцией китайской компании

Писали также, что ВСУ получили разведывательный БПЛА H10 Poseidon II за 300 тыс. евро. Вражеским радарам сложно его обнаружить, что очень поможет украинским военным проводить разведку в тылу врага.