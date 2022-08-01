ВСУ получили дрон-разведчик H10 Poseidon II за 300 тыс. евро: что известно о БПЛА

БПЛА практически незаметен для радаров, а потому может стать незаменимым для разведчиков и артиллеристов.

Десантно-штурмовые войска Украины получат беспилотную систему Poseidon. Об этом сообщил Петр Порошенко на своей странице в Facebook. Фокус расскажет, на что способен дрон-разведчик H10 Poseidon II.

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В своем посте политик отметил, что "разведчикам нужны дроны совершенно нового качества: с высокими показателями летного времени, с высокой защитой против средств радиоэлектронной борьбы врага и с абсолютно крутыми камерами, имеющими 40-кратный зум и являющимися "глазами" наших артиллеристов, наших десантников, которые сделают это контрнаступление более эффективным. И такой дрон у нас теперь есть. H10 Poseidon Mk II. Дальность работы до 150 км. Высота — до 4000 м. Крейсерская скорость 75 км/ч".

Порошенко также сообщил, что половина средств на БПЛА была собрана ОО "Справа громад", а вторую половину суммы оплатил сам политик, его супруга Марина и Фонд Порошенко.

"Дрон стоит более 318 тыс. евро. Но это очень крутая станция, система радиосвязи. Очень крутые "птички", требующие высокого уровня профессионализма", — написал экс-президент Украины.

Он добавил, что украинские защитники прошли специальное обучение и "сегодня являются одними из лучших в Украине операторами этих дронов, которые смогут предоставлять информацию одновременно командиру батальона, командиру бригады, командующего".

[ + – ] Дрон H10 Poseidon II, который получат ВСУ

Дрон H10 Poseidon II: технические характеристики

Согласно информации swarmly.aero, БПЛА разведчик вертикального взлета и посадки H10 Poseidon классифицируется как аппарат средней дальности, обеспечивающий мобильность при проведении разведывательных операций. Его можно перевозить на внедорожнике или пикапе и подготовить к работе менее чем за 10 мин.

Боевой дрон H10 "Посейдон" создан в форм-факторе монококового высокоплана с электродвигателем и толкающим маршевым винтом, а также 4-мя стационарно установленными электродвигателями и винтами вертикального взлета и посадки. По словам разработчиков, такая конструкция имеет значительное преимущество в плане безопасности полета, поскольку двигатель вертикального взлета и посадки используется не только для взлета, посадки и зависания, но и для аварийного спасения устройства (вместо аварийного парашюта).

H10 Poseidon может работать даже тогда, когда отсутствует спутниковая связь, имеет очень низкую акустическую сигнатуру в крейсерском полете, чрезвычайно малую диаграмму направленности и отсутствие обнаруживаемой тепловой сигнатуры, что делает его идеальным инструментом для секретных операций. Иными словами, он незаметен для радаров и тепловизоров.

Технические характеристики БПЛА H10 Poseidon:

Максимальная рабочая температура: 60°С

Минимальная рабочая температура: -20°С

Максимальное рабочее количество осадков: 4 мм/ч

Площадь крыла: 100 дм²

Длина: 1,9 м

Скорость сваливания: 50 км/ч

Максимальная грузоподъемность: 3 кг

Крейсерская скорость: 75 км/ч

Максимальная скорость: 100 км/ч

Максимальный общий диапазон: 150 км

Размах крыльев: 3,5 м

Дальность связи EVLOS: 50 км

Максимальная взлетная масса: 22 кг

Максимальная высота полета: 4 км

Максимальное время зависания: 15 мин.

Максимальное время полета: 2 ч

Ранее Фокус сообщал о том, что украинские солдаты сбили разведывательный дрон "Орлан-10", который используют ВС РФ.