ЗСУ отримали дрон-розвідник H10 Poseidon II за 300 тис. євро: що відомо про БПЛА

БПЛА практично непомітний для радарів, а тому може стати незамінним для розвідників та артилеристів.

Десантно-штурмові війська України отримають безпілотну систему Poseidon. Про це повідомив Петро Порошенко на своїй сторінці у Facebook. Фокус розповість, на що здатний дрон-розвідник H10 Poseidon II.

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У своєму дописі політик зазначив, що "розвідникам потрібні дрони абсолютно нової якості: з високими показниками льотного часу, з високим захистом проти засобів радіоелектронної боротьби ворога і з абсолютно крутими камерами, що мають 40-кратний зум і є "очима" наших артилеристів, наших десантників, які зроблять цей контрнаступ більш ефективним. І такий дрон у нас тепер є. H10 Poseidon Mk II. Дальність роботи до 150 км. Висота — до 4 000 м. Крейсерна швидкість 75 км/год".

Порошенко також повідомив, що половину коштів на БПЛА було зібрано ГО "Справа громад", а другу половину суми сплатив сам політик, його дружина Марина та Фонд Порошенка.

"Дрон коштує понад 318 тис. євро. Але це дуже крута станція, система радіозв'язку. Дуже круті "пташки", які потребують високого рівня професіоналізму", — написав експрезидент України.

Він додав, що українські захисники пройшли спеціальне навчання і "сьогодні є одними із найкращих в Україні операторами цих дронів, які зможуть надавати інформацію одночасно командиру батальйону, командиру бригади, командувачу".

[ + – ] Дрон H10 Poseidon II, який отримають ЗСУ

Дрон H10 Poseidon II: Технічні характеристики

Згідно з інформацією swarmly.aero, БПЛА розвідник вертикального зльоту та посадки H10 Poseidon класифікується як апарат середньої дальності, що забезпечує мобільність під час проведення розвідувальних операцій. Його можна перевозити на позашляховику або пікапі та підготувати до роботи менш ніж за 10 хв.

Бойовий дрон H10 "Посейдон" створений у форм-факторі монококового високоплана з електродвигуном і маршовим гвинтом, що штовхає, а також чотирма стаціонарно встановленими електродвигунами і гвинтами вертикального зльоту і посадки. За словами розробників, така конструкція має значну перевагу в плані безпеки польоту, оскільки двигун вертикального зльоту та посадки використовується не тільки для зльоту, посадки та зависання, а й для аварійного порятунку пристрою (замість аварійного парашута).

H10 Poseidon може працювати навіть тоді, коли відсутній супутниковий зв'язок, має дуже низьку акустичну сигнатуру в крейсерському польоті, надзвичайно малу діаграму спрямованості і відсутність теплової сигнатури, що виявляється, що робить його ідеальним інструментом для секретних операцій. Іншими словами, він непомітний для радарів і тепловізорів.

Технічні характеристики БПЛА H10 Poseidon:

максимальна робоча температура: 60°С;

мінімальна робоча температура: -20°С;

максимальна робоча кількість опадів: 4 мм/год;

площа крила: 100 дм²;

довжина: 1,9 м;

швидкість звалювання: 50 км/год;

максимальна вантажопідйомність: 3 кг;

крейсерська швидкість: 75 км/год;

максимальна швидкість: 100 км/год;

максимальний загальний діапазон: 150 км;

розмах крил: 3,5 м;

дальність зв'язку EVLOS: 50 км;

максимальна злітна вага: 22 кг;

максимальна висота польоту: 4 км;

максимальний час зависання: 15 хв;

максимальний час польоту: 2 год.

Раніше Фокус повідомляв, що українські солдати збили розвідувальний дрон "Орлан-10", який використовують ЗС РФ.