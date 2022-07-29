Залишилися без "очей": ЗСУ збили російський безпілотник "Орлан-10" під Ізюмом (відео)

Військові потрапили у ворожий безпілотник ракетою, випущеною з комплексу "Стінгер".

Бійці 93-ї Окремої механізованої бригади Збройних сил України "Холодний Яр" збили російський розвідувальний дрон "Орлан" в Ізюмському районі Харківської області. Відео влучення та розбір останків підрозділ опублікував у Facebook.

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Військовослужбовці із зенітно-ракетного артилерійського дивізіону влучили в "Орлан-10" із переносного комплексу "Стінгер" із відстані 3 км. Ракети до нього оснащені тепловізійною або дводіапазонною схибленою головкою самонаведення, яка відстежує цілі в інфрачервоному та ультрафіолетовому спектрі. Повертаючись навколо своєї осі, вони можуть коригувати напрямок польоту залежно від переміщення об'єкта. Максимальна дальність ураження становить 8 км.

Пізніше бійці ЗСУ знайшли місце падіння ворожого безпілотника та зібрали все, що від нього залишилося. Як показано в ролику, від вибуху модуль із камерою повністю вигорів, як і корпус, а ось двигун залишився практично неушкодженим.

"Орлан-10" — це російський розвідувальний безпілотник, який вважається наймасовішим в армії РФ. Вони є "очима" ЗС Росії, адже передають зображення з інфрачервоних камер артилеристам, допомагаючи їм прицілюватися та вести точний вогонь по українських позиціях. За оцінками армії США, вартість одного апарату становить від $87 до $120 тис., проте росіяни часто економлять на комплектувальних.

Технічні характеристики "Орлан-10"

злітна вага: 14 кг;

маса корисного навантаження: до 5 кг;

швидкість польоту: до 150 км/год;

тривалість польоту: до 18 год;

максимальна висота: 6 км;

дальність дії: до 120 км від наземної станції керування або до 600 км в автономному режимі.

Раніше писали, що росіяни захистили БПЛА "Орлан-10" фольгою і скотчем, які нанесли на дешевий модуль GPS — найважливіший елемент для навігації. Експерти розібрали один зі збитих в Україні безпілотників і розкрили його недоліки.

Пізніше ЗСУ збили російський дрон "Орлан-10" із пляшкою замість бака. Військовим вдалося підстрелити безпілотник, що низько летить, зі стрілецької зброї.

Західні аналітики дійшли висновку, що ЗСУ успішно збивають дрони РФ через дешеву китайську електроніку та корупцію. Перший збитий Орлан зафіксували 5 березня, після цього українські військові вразили ще десятки, якщо не сотні таких апаратів. Як вважають експерти, виробники почали ставити більш дешеві компоненти через брак грошей і скасування постачання внаслідок санкцій.