ЗСУ збивають дрони РФ через дешеву китайську електроніку та корупцію, — Forbes

Як припускають аналітики, росіяни розікрали гроші на виробництві БПЛА "Орлан-10", тому вони так слабко захищені від перешкод.

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Українські війська збивають велику кількість російських безпілотників через корупцію в Росії та дешеву електроніку. Про це пише видання Forbes, посилаючись на експертів.

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За оцінкою аналітиків OSINT з блогу Oryx, ЗСУ знищили або захопили вже понад 700 ворожих дронів. Особливо часто почали збивати "Орлан-10", які є найпоширенішим типом БПЛА РФ, за деякими оцінками, їх випустили близько 2000 штук. Ці дрони направляють артилерію ЗС РФ, а також входять до складу комплексу радіоелектронної боротьби під назвою "Леєр-3", здатного глушити мобільний зв'язок.

"Цілком імовірно, що "Орлан-10" є значною частиною парку російських БПЛА до лютого 2022 року. Можливо, до половини. Це був, безумовно, найпомітніший безпілотник у контексті російських військових операцій та навчань", — зазначив Семюель Бендетт, американський експерт з російських безпілотників.

Перший збитий "Орлан-10" зареєстрували 5 березня. Протягом перших сімдесяти днів війни в Україні збили двадцять п'ять таких безпілотників, а наступні сімнадцять днів — ще двадцять п'ять, тобто за останні кілька тижнів рівень втрат "Орланів" збільшився приблизно вчетверо.

[ + – ] Бійці ЗСУ зі збитим "Орлан-10" у Бучі Київської області Фото: Telegram

Forbes пов'язує таку статистику насамперед із появою в арсеналі українців переносних "глушилок" — систем радіоелектронної боротьби. На одному відео "засвітився" український десантник, озброєний антидроновою установкою для створення перешкод ЕМ4S "Sky Wiper", наданої Україні литовською компанією, в інших місцях помітили зброю проти дронів KVS та пристрій австралійсько-американської компанії DroneShield. "Глушилки", що мають вигляд зброї з фантастичних фільмів, створюють спрямовані радіохвилі, які порушують зв'язок між оператором та БПЛА, останній може приземлитися, продовжити політ за заданим маршрутом або просто розбитися.

Як зазначив Семюель Бендетт, перед війною Росія стверджувала, що деякі "Орлани" захищені від РЕБ-систем, як і належить дронам військового класу. Проте якість російської техніки часто не відповідає заявленим характеристикам. Причина може бути в корупції та розкраданні грошей з оборонного бюджету країни. У 2021 році з'явилася інформація про крадіжку 446 млн рублів під час закупівлі "Орлан-10".

У результаті вартість дрона збільшилася з $80 тис. до $300 тис. за одиницю. Крім того, безпілотники виявилися значно менш захищеними від радіоперешкод, ніж могли розраховувати оператори. Експерти припускають, що російські електронні компоненти у них замінили на дешевші азіатські аналоги.

"Судячи з відкритої інформації, яку ми бачили, російський "Орлан-10" насправді має багато західних та китайських компонентів. Це робить його досить схожим на щось на зразок DJI Phantom з точки зору виявлення та ураження", — поділився генеральний директор DroneShield Олег Ворник.

Українські військові часто показують зображення захоплених "Орланів" — цілих, іноді з розкритим парашутом. Гарний стан свідчить, що їх збили не ракетами або зенітками, а радіоелектронними системами.

Семюель Бендетт вважає, що втрати безпілотників поки не критичні, адже армії Росії їх вистачить ще на кілька місяців. Як альтернативу росіяни можуть використовувати для розвідки цивільні квадрокоптери DJI або іншого виробництва, але їхня якість набагато гірша за військові "Орлани", зокрема радіоелектронний захист.

Росія має й інші, дорожчі безпілотники, такі як "Елерон-3". Їх українські військові збивають набагато рідше, що може вказувати на кращу стійкість до "глушилок".

"Втрати означають, що плани щодо перетворення "Орланів-10" на мініатюрні тактичні бомбардувальники, ймовірно, відкладуть. Що ще важливіше, здатність Росії знаходити цілі для далекобійної артилерії буде знижена. І на наступному етапі війни це може стати дуже важливим", — підсумував журналіст Forbes Девід Хемблінг.

Раніше експерти розібрали безпілотник "Орлан-10", збитий в Україні. Як виявилося, на одній з нових версій БПЛА встановлено просту навігаційну плату, а захист від перешкод забезпечувала лише фольга, приклеєна скотчем. Вжиті заходи не врятували від радіоелектронної зброї, тому ЗСУ захопили апарат практично неушкодженим.