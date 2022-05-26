ВСУ сбивают дроны РФ из-за дешевой китайской электроники и коррупции, — Forbes
Как предполагают аналитики, россияне разворовали деньги на производстве БПЛА "Орлан-10", поэтому они так слабо защищены от помех.
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Украинские войска сбивают большое количество российских беспилотников из-за коррупции в России и дешевой электронике. Об этом пишет издание Forbes, ссылаясь на экспертов.
По оценке аналитиков OSINT из блога Oryx, ВСУ уничтожили или захватили уже более 700 вражеских дронов. Особенно часто начали сбивать "Орлан-10", которые являются наиболее распространенным типом БПЛА РФ, по некоторым оценкам, их выпустили около 2000 штук. Эти дроны направляют артиллерию ВС РФ, а также входят в состав комплекса радиоэлектронной борьбы под назваием "Леер-3", способного глушить мобильную связь.
"Вполне вероятно, что "Орлан-10" представляет собой значительную долю парка российских БПЛА до февраля 2022 года. Может быть, до половины. Это был, безусловно, самый заметный беспилотник в контексте российских военных операций и учений", — отметил Сэмюэль Бендетт, американский эксперт по российским беспилотникам.
Первый сбитый "Орлан-10" зарегистрировали 5 марта. В течение первых семидесяти дней войны в Украине сбили двадцать пять таких беспилотников, а в следующие семнадцать дней — еще двадцать пять, то есть за последние несколько недель уровень потерь "Орланов" увеличился примерно в четыре раза.
Forbes связывает такую статистику в первую очередь с появлением в арсенале украинцев переносных "глушилок" — систем радиоэлектронной борьбы. На одном видео "засветился" украинский десантник, вооруженный антидроновой установкой для создания помех ЕМ4S "Sky Wiper", предоставленной Украине литовской компанией, в других местах заметили оружие против дронов KVS и устройство австралийско-американской компании DroneShield. "Глушилки", выглядящие как оружие из фантастических фильмов, создают направленные радиоволны, которые нарушают связь между оператором и БПЛА, последний может приземлиться, продолжить полет по заданному маршруту или просто разбиться.
Как отметил Сэмюэль Бендетт, перед войной Россия утверждала, что некоторые "Орланы" защищены от РЭБ-систем, как и полагается дронам военного класса. Однако качество российской техники часто не соответствует заявленным характеристикам. Причина может крыться в коррупции и хищении денег из оборонного бюджета страны. В 2021 году появилась информации о краже 446 млн рублей при закупке "Орлан-10".
В результате стоимость дрона увеличилась с $80 тыс до более $300 тыс за единицу. Кроме того, беспилотники оказались куда менее защищенными от радиопомех, чем могли рассчитывать операторы. Эксперты предполагают, что российские электронные компоненты в них заменили на более дешевые азиатские аналоги.
"Судя по открытой информации, которую мы видели, российский "Орлан-10" на самом деле имеет много западных и китайских компонентов. Это делает его довольно похожим на нечто вроде DJI Phantom с точки зрения обнаружения и поражения", — поделился генеральный директор DroneShield Олег Ворник.
Украинские военные довольно часто показывают изображения захваченных "Орланов" — целых, иногда с раскрытым парашютом. Хорошее состояние свидетельствует о том, что их сбили не ракетами или зенитками, а радиоэлектронными системами.
Сэмюэль Бендетт считает, что потери беспилотников пока не критичны, ведь армии России их хватит еще на несколько месяцев. В качестве альтернативы россияне могут использовать для разведки гражданские квадрокоптеры DJI или другого производства, но их качество гораздо хуже военных "Орланов", в том числе радиоэлектронная защита.
У России есть и другие, более дорогие беспилотники, такие как "Элерон-3". Их украинские военные сбивают намного реже, что может указывать на лучшую устойчивость к "глушилкам".
"Потери означают, что планы по превращению "Орланов-10" в миниатюрные тактические бомбардировщики, вероятно, будут отложены. Что еще более важно, способность России находить цели для дальнобойной артиллерии будет снижена. И на следующем этапе войны это может стать очень важным", — подытожил журналист Forbes Дэвид Хемблинг.
Ранее эксперты разобрали беспилотник "Орлан-10", сбитых в Украине. Как оказалось, на одной из новейших версия БПЛА установлена простая навигационная плата, а защиту от помех обеспечивала лишь фольга, приклеенная скотчем. Принятые меры не спасли от радиоэлектронного оружия, поэтому ВСУ захватили аппарат практически неповрежденным.