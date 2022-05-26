ВСУ сбивают дроны РФ из-за дешевой китайской электроники и коррупции, — Forbes

Как предполагают аналитики, россияне разворовали деньги на производстве БПЛА "Орлан-10", поэтому они так слабо защищены от помех.

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Украинские войска сбивают большое количество российских беспилотников из-за коррупции в России и дешевой электронике. Об этом пишет издание Forbes, ссылаясь на экспертов.

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По оценке аналитиков OSINT из блога Oryx, ВСУ уничтожили или захватили уже более 700 вражеских дронов. Особенно часто начали сбивать "Орлан-10", которые являются наиболее распространенным типом БПЛА РФ, по некоторым оценкам, их выпустили около 2000 штук. Эти дроны направляют артиллерию ВС РФ, а также входят в состав комплекса радиоэлектронной борьбы под назваием "Леер-3", способного глушить мобильную связь.

"Вполне вероятно, что "Орлан-10" представляет собой значительную долю парка российских БПЛА до февраля 2022 года. Может быть, до половины. Это был, безусловно, самый заметный беспилотник в контексте российских военных операций и учений", — отметил Сэмюэль Бендетт, американский эксперт по российским беспилотникам.

Первый сбитый "Орлан-10" зарегистрировали 5 марта. В течение первых семидесяти дней войны в Украине сбили двадцать пять таких беспилотников, а в следующие семнадцать дней — еще двадцать пять, то есть за последние несколько недель уровень потерь "Орланов" увеличился примерно в четыре раза.

[ + – ] Бойцы ВСУ со сбитым "Орлан-10" в Буче Киевской области Фото: Telegram

Forbes связывает такую статистику в первую очередь с появлением в арсенале украинцев переносных "глушилок" — систем радиоэлектронной борьбы. На одном видео "засветился" украинский десантник, вооруженный антидроновой установкой для создания помех ЕМ4S "Sky Wiper", предоставленной Украине литовской компанией, в других местах заметили оружие против дронов KVS и устройство австралийско-американской компании DroneShield. "Глушилки", выглядящие как оружие из фантастических фильмов, создают направленные радиоволны, которые нарушают связь между оператором и БПЛА, последний может приземлиться, продолжить полет по заданному маршруту или просто разбиться.

Как отметил Сэмюэль Бендетт, перед войной Россия утверждала, что некоторые "Орланы" защищены от РЭБ-систем, как и полагается дронам военного класса. Однако качество российской техники часто не соответствует заявленным характеристикам. Причина может крыться в коррупции и хищении денег из оборонного бюджета страны. В 2021 году появилась информации о краже 446 млн рублей при закупке "Орлан-10".

В результате стоимость дрона увеличилась с $80 тыс до более $300 тыс за единицу. Кроме того, беспилотники оказались куда менее защищенными от радиопомех, чем могли рассчитывать операторы. Эксперты предполагают, что российские электронные компоненты в них заменили на более дешевые азиатские аналоги.

"Судя по открытой информации, которую мы видели, российский "Орлан-10" на самом деле имеет много западных и китайских компонентов. Это делает его довольно похожим на нечто вроде DJI Phantom с точки зрения обнаружения и поражения", — поделился генеральный директор DroneShield Олег Ворник.

Украинские военные довольно часто показывают изображения захваченных "Орланов" — целых, иногда с раскрытым парашютом. Хорошее состояние свидетельствует о том, что их сбили не ракетами или зенитками, а радиоэлектронными системами.

Сэмюэль Бендетт считает, что потери беспилотников пока не критичны, ведь армии России их хватит еще на несколько месяцев. В качестве альтернативы россияне могут использовать для разведки гражданские квадрокоптеры DJI или другого производства, но их качество гораздо хуже военных "Орланов", в том числе радиоэлектронная защита.

У России есть и другие, более дорогие беспилотники, такие как "Элерон-3". Их украинские военные сбивают намного реже, что может указывать на лучшую устойчивость к "глушилкам".

"Потери означают, что планы по превращению "Орланов-10" в миниатюрные тактические бомбардировщики, вероятно, будут отложены. Что еще более важно, способность России находить цели для дальнобойной артиллерии будет снижена. И на следующем этапе войны это может стать очень важным", — подытожил журналист Forbes Дэвид Хемблинг.

Ранее эксперты разобрали беспилотник "Орлан-10", сбитых в Украине. Как оказалось, на одной из новейших версия БПЛА установлена простая навигационная плата, а защиту от помех обеспечивала лишь фольга, приклеенная скотчем. Принятые меры не спасли от радиоэлектронного оружия, поэтому ВСУ захватили аппарат практически неповрежденным.