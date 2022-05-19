Защищен фольгой и скотчем: эксперты разобрали новейший БПЛА РФ "Орлан-10"

Внутри сбитого дрона оказался устаревший и уязвимый GPS-модуль, электроника из Франции и Израиля.

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Вооруженные Силы Украины захватили новейшую версию российского военного беспилотника "Орлан-10". Основатель сайта infocar.ua Павел Кащук разобрал аппарат и рассказал о его особенностях в видеоролике на Facebook.

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Военным из батальона "Луганск" удалось приземлить БПЛА практически неповрежденным, что позволило изучить его конструкцию. Как оказалось, это один из самых "свежих" аппаратов, выпущенных Россией в феврале 2022 года. Павел Кащук отметил улучшение качества сборки по сравнению с предыдущими захваченными моделями: практически все детали сделаны за рубежом. Исключением стал парашют и микросхема с GPS-модулем "МНП-М7". Последнюю в "Орланах" уже заменили на чип "Комета-М-ВТ", который производится по израильской лицензии, возможно, купленной еще до начала вторжения.

[ + – ] GPS-модуль "МНП-М7" Фото: Скриншот [ + – ] GPS-модуль "Комета-М-ВТ" Фото: Скриншот

Плата "МНП-М7" построена на протоколе U-bloks отвечает за ориентацию в пространстве по навигационной технологии GPS, такие используют многие летательные аппараты, в том числе самолеты, их ставили еще на самые первые версии "Орланов". По словам Кащука, микросхема очень слабо защищена от средств радиоэлектронной-борьбы, что и позволило ВСУ захватить беспилотник практически неповрежденным. Единственной защитой оказался лист фольги, который приклеили в хвостовой части дрона на двусторонний скотч.

[ + – ] Фрагмент российского БПЛА "Орлан-10" Фото: Скриншот

"В России операторы беспилотников начитались форумов и фольгой заклеили. Помогло? Нет", — прокомментировал эксперт.

Остается загадкой, почему российские производители установили устаревшую "МНП-М7" вместо более продвинутой и защищенной "Кометы". Исследователи предполагают, что дело не в санкциях, а в коррупции и воровстве.

Павел Кащук также обратил внимание на тепловизионную камеру, установленную на "Орлане" — она позволяет "видеть" не только ночью, но и днем даже через листву деревьев. Устройство оборудовано матрицей Lynred PICO-640-046 от французской компании Lynred, специализирующейся на инфракрасных датчиках. Ее наличие в российском беспилотнике может свидетельствовать о нарушении санкций и поставках оборудования со стороны Франции.

"Именно эта деталь и отвечает за выполнение главных задач – выявление живых целей для дальнейшего их уничтожения. Сегодня это украинцы, завтра – европейцы? Серийный номер на матрице поможет компетентным органам в ЕС выявить схемы обхода санкций и причастные компании", — объяснил Павел Кащук в посте в Facebook.

На официальном сайте Lynred сообщает, что матрица PICO-640-046 фиксирует изображение с разрешением 640х480 пикселей и частотой обновления 120 герц. Она соответствует военным стандартам MIL883, а значит может работать при температуре от -40 до +85 градусов по Цельсию. При наличии линзы с фокусным расстоянием 75 мм, PYCO640-046 позволяет заметить человека с расстояния 700 метров, правда, в виде небольшого пикселя.

Ранее писали, что беспилотник "Орлан-10" используется для подавления мобильной связи в составе РЭБ-комплекса "Леер-3". Они способны глушить сотовые вышки и подменять их функции, рассылая сообщения и файлы абонентам. На прошлой неделе 79-я отдельная десантно-штурмовая бригада сбила один такой БПЛА из стрелкового оружия в Николаевской области.

Писали также, почему российская армия так часто теряет БПЛА "Орлан-10". Эксперты объясняют успех ВСУ наличием систем радиоэлектронной борьбы и противовоздушных зенитных комплексов.