ВСУ сбили РЭБ-беспилотник для подавления мобильной связи: чем он опасен (фото)

Комплекс "Леер-3" с БПЛА "Орлан-10" способны глушить базовые станции, перехватывать звонки, определять местоположение абонентов и многое другое.

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Украинский военнослужащий сбил российский беспилотник для подавления мобильной связи. Об этом 13 мая в Facebook сообщила пресс-служба 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады, которая базируется в Николаеве.

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Как сообщается, меткий николаевский боец поразил из стрелкового оружия летательный аппарат, который входит в комплекс радиоэлектронной борьбы "Леер". Судя по фото, украинским военным удалось захватить сбитый БПЛА с неповрежденной электронной "начинкой", хотя на корпусе можно заметить пулевые отверстия.

Российское издание "Известия" пишет, что беспилотные аппараты на базе дрона "Орлан-10" входят в состав модернизированного комплекса радиоэлектронной борьбы РБ-341В "Леер-3". Беспилотники призваны подавлять вышки мобильной связи 3G и 4G при помощи встроенных устройств для глушения, кроме того, они могут сбрасывать с воздуха одноразовые генераторы помех.

Как рассказал источник в оборонно-промышленном комплексе РФ, подавив базовые станции сотовой связи, "Леер-3" начинают сами выполнять их функции в интересах российских войск: отправлять абонентам SMS и аудиосообщения, а в некоторых случаях и видео. По словам гендиректора аналитической компании Telecom Daily Дениса Кускова, "Леер-3" может контролировать мобильные устройства, связанные с захваченной вышкой, в том числе перехватывать звонки и трафик. Процесс происходит незаметно для абонента, при этом переключиться на другую доступную башню не удастся. Оператор может отправлять сообщения, звонить пользователям или выводить картинки на страницу-заглушку браузера.

Президент ГК InfoWatch Наталья Касперская рассказала "Известиям", что теоретически операторы РЭБ могут видеть номера абонентов, которые находятся в зоне покрытия вышки, блокируя "чужие" и позволяя работать своим. По ее мнению, система также может удаленно отключать или включать мобильные телефоны.

В 2015 году "Российская газета" приводила описание комплексов "Леер-3" пресс-службы Восточного военного округа РФ. В них входит специальный автомобиль, рассчитанный на двух операторов, антенно-фидерная система телеметрической радиосвязи, два "Орлана-10" и пусковая установка для них. Система действует в радиусе до 120 км и на высоте до 5 тыс. м.

[ + – ] Комплекс РЭБ "Леер-3" Фото: Defence Express

Задачи, которые выполняет "Леер-3":

подавляет мобильную связь;

имитирует работу базовых станций в диапазонах GSM 900 и GSM 1800;

отправляет абонентам ложные сигналы и сообщения;

определяет аппараты (мобильные телефоны, планшеты и т.д.);

наносит местоположение абонентов на цифровую карту, передает данные для нанесения артиллерийских ударов;

следит за передвижением войск и обстановкой на поле боя;

оценивает наземные и морские военные объекты;

изучает рельеф местности.

БПЛА весом около 18 кг и размахом крыла более 3 м может проводить в воздухе до 10 часов, развивая скорость до 130 км/ч. Во время работы он может блокировать до трех сетей мобильной связи.

Недавно писали, почему российская армия так часто теряет БПЛА "Орлан-10". По словам военных экспертов, ВСУ успешно применяют средства радиоэлектронной борьбы и ПВО. К примеру, только 5 мая бойцам удалось сбить 14 вражеских беспилотников "Орлан-10", а всего с начала вторжения — более 300.

В начале марта министр обороны Украины Алексей Резников призвал граждан уничтожать системы РЭБ ВС РФ. По его словам, без таких комплексов противник станет значительно слабее и уязвимее для украинских ракет, авиации и БПЛА.