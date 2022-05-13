ЗСУ збили РЕБ-безпілотник для придушення мобільного зв'язку: чим він небезпечний (фото)

Комплекс "Леєр-3" із БПЛА "Орлан-10" здатні глушити базові станції, перехоплювати дзвінки, визначати розташування абонентів і багато іншого.

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Український військовослужбовець збив російський безпілотник для придушення мобільного зв'язку. Про це 13 травня у Facebook повідомила пресслужба 79-ої окремої десантно-штурмової бригади, яка базується в Миколаєві.

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Влучний миколаївський боєць уразив зі стрілецької зброї літальний апарат, який входить до комплексу радіоелектронної боротьби "Леєр". Судячи з фото, українським військовим вдалося захопити збитий БПЛА з неушкодженою електронною "начинкою", хоча на корпусі можна побачити кульові отвори.

Російське видання "Известия" пише, що безпілотні апарати на основі дрона "Орлан-10" входять до складу модернізованого комплексу радіоелектронної боротьби РБ-341В "Леєр-3". Безпілотники покликані придушувати вежі мобільного зв'язку 3G і 4G за допомогою вбудованих пристроїв для глушення, крім того, вони можуть скидати з повітря одноразові генератори перешкод.

Як розповіло джерело в оборонно-промисловому комплексі РФ, придушивши базові станції стільникового зв'язку, "Леєр-3" починають самі виконувати їхні функції на користь російських військ: надсилати абонентам SMS і аудіоповідомлення, а в деяких випадках і відео. За словами гендиректора аналітичної компанії Telecom Daily Дениса Кускова, "Леєр-3" може контролювати мобільні пристрої, пов'язані із захопленою вежею, у тому числі перехоплювати дзвінки та трафік. Процес відбувається непомітно для абонента, при цьому перейти на іншу доступну вежу не вдасться. Оператор може надсилати повідомлення, телефонувати користувачам або виводити картинки на сторінку-заглушку браузера.

Президентка ДК InfoWatch Наталія Касперська розповіла "Известиям", що теоретично оператори РЕБ можуть бачити номери абонентів, які перебувають у зоні покриття вежі, блокуючи "чужі" та дозволяючи працювати своїм. На її думку, система також може віддалено вимикати або вмикати мобільні телефони.

У 2015 році "Російська газета" наводила опис комплексів "Леєр-3" пресслужби Східного військового округу РФ. У них входить спеціальний автомобіль, розрахований на двох операторів, антенно-фідерна система телеметричного радіозв'язку, два "Орлани-10" і пускова установка для них. Система діє в радіусі до 120 км та на висоті до 5 тис. м.

[ + – ] Комплекс РЕБ "Леєр-3" Фото: Defence Express

Завдання, які виконує "Леєр-3":

пригнічує мобільний зв'язок;

імітує роботу базових станцій у діапазонах GSM 900 і GSM 1800;

надсилає абонентам помилкові сигнали та повідомлення;

визначає апарати (мобільні телефони, планшети тощо);

наносить розташування абонентів на цифрову карту, передає дані для завдання артилерійських ударів;

стежить за пересуванням військ і обстановкою на полі бою;

оцінює наземні та морські військові об'єкти;

вивчає рельєф місцевості.

БПЛА вагою близько 18 кг і розмахом крила понад 3 м може проводити в повітрі до 10 годин, розвиваючи швидкість до 130 км/год. Під час роботи може блокувати до трьох мереж мобільного зв'язку.

Нещодавно писали, чому російська армія так часто втрачає БПЛА "Орлан-10". За словами військових експертів, ЗСУ успішно застосовують засоби радіоелектронної боротьби та ППО. Наприклад, лише 5 травня бійцям удалося збити 14 ворожих безпілотників "Орлан-10", а всього з початку вторгнення — понад 300.

На початку березня міністр оборони України Олексій Рєзніков закликав громадян знищувати системи РЕБ ЗС РФ. За його словами, без таких комплексів противник стане значно слабшим і вразливішим для українських ракет, авіації та БПЛА.