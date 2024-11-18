ЗС РФ просунулись в Часовому Яру та біля ще декількох населених пунктів, — DeepState (карти)

В Генеральному штабі повідомили, що російські війська активно атакують ЗСУ. У відомстві додали, що ворог намагався просунутись, зокрема, в районі Берестків, Вознесенки та Дальнього.

Збройні Сили Російської Федерації не припиняють тиснути на позиції українських захисників по всій лінії фронту і просунулись відразу в декількох населених пунктах. Про це повідомили аналітики DeepState.

За їх інформацією, ворог просунувся у Часовому Яру.

Ситуація в Часовому Ярі Фото: DeepState

Окупанти також мали деякий успіх у селі Берестки.

Ситуація в Берестках Фото: DeepState

Ворог також пройшов вперед в селищі Дальнє.

Ситуація в Дальньому Фото: deepstatemap.live

Також ворог просунувся поблизу Вознесенки.

Ситуація у Вознесенці Фото: DeepState

Генеральний штаб у своєму зведенні від 17.11.2024 щодо російського вторгнення не згадував Часового Яру. У відомстві зазначили, що за минулу добу зросла загальна кількість бойових зіткнень вздовж усієї лінії фронту. Ворог також завдав масованого ракетно-авіаційного удару із застосуванням 130 ракет, 61 авіаційного удару із застосуванням 98 КАБ, понад 700 ударів дронами-камікадзе та здійснив більш як три з половиною тисячі обстрілів позицій із використанням різних типів озброєння.

"Інтенсивно атакує ворог українських захисників на Курахівському напрямку, на цей час доби нараховується також 35 бойових зіткнень. Загарбники зберігають високу активність, намагаючись просунутися в районах Нової Іллінки, Берестків, Вознесенки, Сонцівки, Зорі, Максимільянівки, Дальнього, Курахового та Антонівки", — зазначили у Генштабі.

Додамо, що вранці 17 листопада РФ завдала масованого комбінованого удару по Україні із застосуванням крилатих, балістичних, гіперзвукових ракет та безпілотників. Під атаку потрапила велика частина регіонів України. Прильоти були зафіксовані в багатьох містах країни, зокрема, в Києві, Полтаві, Одесі, Кривому Розі, Запоріжжі, а також у Дніпропетровській, Черкаській, Вінницькій, Хмельницькій, Львівській та інших областях.

Нагадаємо, що того ж дня стало відомо про збільшення наступальної активності російських військ у районі Куп'янська Харківської області. Це місто стало одним із ключових цілей бойових дій на північному сході України.