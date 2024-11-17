Росіяни тиснуть на Куп'янськ: війська РФ вийшли до річки Оскіл, — британська розвідка

За інформацією Міноборони Великої Британії, угруповання ЗС РФ на південь від найважливішого транспортного вузла продовжує розширюватися, посилюючи тиск на українську оборону.

Британська розвідка заявила про збільшення наступальної активності російських військ у районі Куп'янська Харківської області. Місто, важливе для логістики й транспорту, стало однією з ключових цілей бойових дій на північному сході України. Про це йдеться у звіті Міноборони Великої Британії від 17 листопада.

Повідомляється, що 13 листопада російські сили, ймовірно, зробили спробу проникнення в місто з північно-східного напрямку. Південніше Куп'янська російські війська досягли річки Оскіл, що призвело до розриву українських логістичних ліній на східному березі річки. При цьому російське угруповання на південь від міста продовжує розширюватися, посилюючи тиск на українську оборону.

Фото: Міноборони Великобританії

У британському Міноборони зазначили, що Куп'янськ є важливим транспортним вузлом і логістичним центром, який відіграє стратегічну роль для обох сторін. Після відновлення контролю над містом у вересні 2022 року Україна використовує його як одну з ключових точок для підтримки своїх сил. Тому посилення російської активності в цьому районі створює додаткові ризики для українських військ.

З огляду на ситуацію, 15 жовтня українська влада ухвалила рішення про евакуацію цивільного населення з Куп'янська та прилеглих територій. Однак, попри ці заходи, за даними Куп'янської військово-цивільної адміністрації, у місті залишається близько 4 000 мешканців, що значно менше за довоєнний рівень у 27 000 осіб.

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Таким чином, контроль над цим містом залишається важливим завданням як для українських, так і для російських військ, що робить його одним із ключових об'єктів протистояння в регіоні. За інформацією російських ресурсів, армія РФ продовжує завдавати авіаційних ударів по східній частині прифронтового міста, інтенсивність яких із кожним днем зростає.

Нагадаємо, аналітики моніторингового ресурсу DeepState 14 листопада повідомили про окупацію села Іллінка на Донеччині та візит російських військ до Куп'янська Харківської області двома колонами техніки.