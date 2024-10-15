Ситуація загострюється: Харківська ОВА оголосила повну евакуацію цивільних (карта, відео)

Раніше з Куп’янського району примусово вивозили сім’ї з дітьми, але тепер вирішили повести повну евакуацію мирних мешканців. Також обов’язкову евакуацію оголосили й в Ізюмському районі.

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Зусиллями ЗС РФ ситуація на Куп’янському напрямку загострюється. У регіоні вирішили посилити евакуацію мирних мешканців. Про це 15 жовтня в ефірі телемарафону заявив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Олег Синєгубов про евакуацію в Харківській області — з 0:50

Він повідомив, що на Куп’янському напрямку нині — найважча ситуація в усьому регіоні. Місцева влада вже не може гарантувати відновлення електро-, тепло- та водопостачання у Куп’янську. Через постійні обстріли ремонтні бригади не можуть проводити роботи.

15 жовтня під час засідання Ради оборони Харківської області було ухвалено рішення посилити обов’язкову евакуацію. Зона евакуації розшириться на сам Куп’янськ та ще три прифронтові громади. У ЗМІ уточнили, що йдеться про Кіндрашівську, Курилівську та Петропавлівську громади.

Згадані населені пункти на мапі бойових дій Фото: Deep State

Синєгубов розповів, що лише на лівобережжі річки Оскіл перебувають майже 4000 людей, на правому березі — ще приблизно 3000 людей. Місцевих мешканців евакуюватимуть у Харків, населені пункти Харківщини та інших областей.

За даними ОВА, з Куп’янська та прилеглих громад за місяць вже вивезли 234 сім’ї з дітьми, але через "військові загрози" було вирішено провести повну евакуацію цивільного населення.

Також обов’язково евакуацію оголосили в Ізюмському районі, в населеному пункті Борова.

Борова на мапі бойових дій Фото: Deep State

"Там у примусовий спосіб ми будемо поки що евакуйовувати лише сім’ї, де є діти. Наразі в нас таких 134 сім’ї", — додав очільник обладміністрації.

У Харківській ОВА повідомили, що охочі евакуюватись можуть телефонувати на безплатну цілодобову гарячу лінію — 0 800 33 92 91.

Нагадаємо, журналіст Юрій Бутусов повідомив, що нацгвардійці зірвали ворожу спробу прорвати кордон у Харківській області. Бійці атакували ЗС РФ на території Бєлгородській області.

14 жовтня командувач НГУ Олександр Півненко повідомив про провал російського штурму на Харківщині. Оборонці не лише поповнили ворожі втрати, але й захопили кількох окупантів у полон.