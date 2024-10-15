Перейшли кордон і взяли в полон: воїни НГУ розбили колону росіян, які їхали на штурм (відео)

Бійці 3-ї бригади "Спартан" Нацгвардії здійснили захід у Бєлгородську область РФ і розбили російську колону, взявши в полон солдат зі 155-ї бригади морської піхоти ЗС РФ.

Related video

Українські військові провели успішну операцію, завдяки якій вдалося розбити штурм російських окупантів з Бєлгородської області РФ. Про це повідомив журналіст Юрій Бутусов у своєму Telegram.

За словами журналіста, операцію провели бійці 3-ї бригади оперативного призначення "Спартан" Національної Гвардії України (НГУ).

"Використовуючи FPV-дрони, вони ефективно нейтралізували спробу противника прорватися через кордон. БМП-2 було знищено, а взвод морпіхів ліквідовано", — повідомляє Бутусов.

Журналіст додає, що українські військові взяли у полон групу окупантів зі 155-ї окремої бригади морської піхоти ЗС РФ.

За даними з відкритих джерел, операція бригади "Спартан" НГУ відбулася поблизу села Журавльовка, що розташоване в Бєлгородській області РФ неподалік від кордону з Харківською областю.

Село Журавльовка Бєлгородської області РФ (фото: скриншот з Google maps)

"Це не просто знищення колони дистанційно — наші бійці були там. Виходить, що це повноцінна транскордонна локальна операція з заходом на територію противника", — зазначили в аналітичному мілітарному Telegram-каналі In Factum.

Нагадаємо, 1 жовтня командир підрозділу бригади "Спартан" Станіслав Сокольський заявив, що ЗС РФ одразу ж зводять укріплення після просування. За його словами, така тактика росіян — це не новина, а Сили оборони за цим спостерігають і відстежують їхні укріпрайони та вогневі точки.

Пізніше пресслужба ДШВ ЗСУ оприлюднила відео, як львівські десантники на Курщині ліквідували вояк зі 155-ї бригади РФ. Сили оборони оголосили справжнє полювання на цей російський підрозділ як помсту за розстріл полонених побратимів.