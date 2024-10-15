Помста за страту полонених: львівські десантники на Курщині ліквідували вояк із 155-ї бригади РФ

На 155-ту бригаду морської піхоти Тихоокеанського флоту ЗС РФ Сили оборони оголосили справжнє полювання, як помсту за розстріл полонених побратимів. За останні кілька днів солдатам цієї бригади дісталося від трьох українських десантно-штурмових бригад. Всіх окупантів ліквідовують у бою.

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Схоже, українські захисники всерйоз взялися карати російських воєнних злочинців з 155-ї бригади ЗС РФ, яка розстрілювала бійців Сил оборони. На них оголосили полювання в Курській області. Так, львівські десантники ліквідували групу солдатів з цього підрозділу в Курській області. Про це повідомили в пресслужбі Десантно-штурмових військ ЗСУ.

"Військові злочинці зі 155 окремої бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту не втомлюються отримувати жорстку прочуханку від українських десантників. Спочатку їхні підрозділи нищили десантники з 95-ї окремої десантно-штурмової Поліської бригади, потім марунові берети з 82-ї ОДШБр Буковинської бригади. Днями вони спробували на міць Галицьких десантників, але і з цього нічого гарантовано не вийшло, крім втрат для цих потво", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що львівські десантники пішли на штурм позицій російських вояків із 155-ї бригади і ліквідували кількох з них. Бійці виклали кількасекундне відео, на якому видно, що вони захопили позиції росіян, а деякі з них назавжди лишилися в окопах.

Нагадаємо, що 14 жовтня повідомлялося, що в Курській області група росіян із 155-ї бригади РФ потрапила в засідку 82-ї окремої десантно-штурмової Буковинської бригади. Усіх росіян з бригади воєнних злочинців ліквідували.

Росіяни зі 155-ї бригади морської піхоти 10 жовтня оточили 9 українських бійців-дронщиків за 1 км від краю лінії зіткнення. Після чого їх роздягли і розстріляли.