Буде відповідь: у Forbes розповіли деталі розстрілу полонених бійців ЗСУ під Курськом

Росіяни зі 155 бригади морської піхоти оточили українських бійців за 1 км від краю лінії зіткнення, розповіли журналісти. Поруч — точка прориву ЗС РФ біля сіл Зелений Шлях та Любимівки.

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Командири підрозділів ЗС РФ дозволяють підлеглим чинити злочини проти українців. Під час останнього відомого злочину стався розстріл 9 полонених бійців ЗСУ біля села Зелений Шлях в Курській області. Тим часом Офіс Генерального прокурора займається розслідуванням ще 93 таких випадків. Про деталі страт, вчинених росіянами, розповіло видання Forbes.

Журналісти розповіли, що від злочинних дій ворога постраждала група бійців на території, утримуваній двома підрозділами ЗСУ: 33 десантно-штурмовим батальйоном та 41 механізованої бригади. Розстріл вчинили росіяни зі 155 бригади морської піхоти ЗС РФ, які зробили рейд і оточили операторів дронів на завданні. Згідно з даними Forbes, подія сталась у селі Леонідовому, розташованому за 1 км від краю місцевості, де ведуться бої. На карті проєкту DeepState показано, що західніше, за 3 км — село Зелений Шлях, яке контролюють росіяни.

Розстріл українських бійців - місцевість біля Зеленого Шляху та Леонідового в Курській області Фото: DeepState

У статті нагадали заяву Уповноваженого з прав людини Дмитра Лубінця, який 7 жовтня розповів про ще один випадок страти: ЗС РФ розстріляли трьох українців. Тим часом слідчий Юрій Білоусов повідомив, що ведеться розслідування убивства 93 українських військовополонених. На думку аналітиків Інституту вивчення війни, яку навели журналісти, ідеться про тенденцію: командири ЗС РФ дозволяють чинити звірства проти українців. Журналісти попередили, що попередній історичний досвід свідчить про те, що росіяни отримають аналогічну відповідь. Як аргумент, згадали події Другої світової війни, коли військові Вермахту убили поранених у госпіталі, а їх після того відшукали і покарали.

"Протягом історії страти солдатів, які здалися, однією стороною конфлікту спонукали іншу сторону страчувати полонених у відповідь. Російські війська лише посилюють жах і без того жахливої ​​війни — і майже гарантують, що звірства, які вони чинять, зрештою також стосуватимуться і них самих", — підсумувало видання Forbes.

Розстріл українських бійців у Курській області

Зазначимо, про розстріл 9 бійців ЗСУ 13 жовтня розповіли аналітики проєкту DeepState. Аналітики опублікували скриншот запису з дрона, на якому видно тіла убитих, яких росіяни попередньо роздягнули та поклали лицем до землі. Подія відбулась поруч з селом Зелений Шлях трьома днями раніше — 10 жовтня. Інформація надійшла від бійців 1 ОТБр, ішлося у дописі. Як з'ясувалось, ідеться про групу операторів дронів, які перебували у опорному пункті на певній відстані від лінії боїв. Росіяни прорвались вглиб підконтрольної українцям території, оточили їх та захопили в полон після перестрілки.

Розстріл українських бійців - повідомлення DeepState про події в Курській області РФ Фото: DeepState

Згідно з даними лейтенанту ЗСУ з позивним "Алекс" страта відбулась під час прориву по лінії Любимівка-Новоіванівка: коли українці виходили на позиції, місцевість ще контролювалась Силами оборони, а бійці стали "заручниками ситуації". На подію відреагували українські урядовці: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження, а Лубінець звернувся до міжнародних інституцій.

Нагадуємо, 6 вересня агентство CNN розповіло про кількість страт, які винили росіяни протягом року. Один з випадків, який стався у жовтні — розстріл 16 бійців ЗСУ у районі Часового Яру, повідомили у соцмережах.