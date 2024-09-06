15 випадків за рік: ЗС РФ систематично розстрілюють українських військовополонених, — CNN

Протягом 10 місяців військові ЗСУ зафіксували 15 розстрілів військовополонених, вчинених солдатами ЗС РФ, розповіли журналісти. З початку повномасштабного вторгнення таких випадків було 28, а жертвами стали майже 70 бійців.

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Російське командування наказує військовим ЗС РФ не брати в полон українців і бути безпощадними. Офіс Генерального прокурора та ООН розслідують такі випадки і говорять про навмисні злочини проти людяності, які санкціонує Кремль. Про воєнні злочини, які вчиняють росіяни на лінії фронту, розповіли на порталі CNN.

Журналісти отримали два відео, які їм надав неназваний український посадовець та військовий. На відео зафіксовано два випадки, коли ЗС РФ розстрілювали українців-військовополонених. У обох випадках видно бійців Сил оборони, які без зброї виходять із укриттів (бліндажу чи окопу), підіймають руки, складають їх за головою. Після цього їх примушують стати на коліна або штовхають на землю. Потім росіяни стріляють і останні кадри показують тіла. Фокус не публікує відео з етичних міркувань.

У статті зазначається, що події стались у травні під Роботиним у Запорізькій області та наприкінці серпня на Покровському напрямку на Донбасі. Джерело CNN повідомило, що у військових є інші відео- або аудіодокази російських злочинів: їх поки що не оприлюднювали. З листопада 2023 року по сьогодні нарахували орієнтовно 15 розстрілів військовополонених. Генеральний прокурор Андрій Костін розповів журналістам, що розслідується 28 таких інцидентів, у яких загинули 68 бійців Сил оборони. Водночас він наголосив, що люди явно здавалися в полон, не мали зброї, але росіяни на це не зважали. На його думку, такі злочини навмисно чиняться відповідно до наказів російської влади і прямих розпоряджень командирів.

"Ці вбивства військовими злочинами та частиною організованої політики Кремля. Така політика може бути віднесена до злочинів проти людяності", — навели журналісти слова Костіна.

CNN також поспілкувалось з представником ООН. Неназваний співрозмовник повідомив, що організація розслідує "очевидні страти українських військовополонених". Вони вбачать у таких діях росіян закономірність, яка говорить про отримання задоволення від таких дій або про наказ на безпощадність.

"Вбивства окремо є військовими злочинами. А разом вони можуть становити злочини проти людства", — підсумували представники ООН розмову про розстріли.

Розстріл полонених — деталі

Зазначимо, раніше Фокус писав про випадки розстрілів військовополонених. У серпні про це розповів військовий з позивним "Алекс". З його слів, подія сталась на Торецькому напрямку: українці вийшли з підвалу будинку і після цього пролунали постріли. У квітні стався розстріл в Кринках: Офіс Генпрокурора запевнив, що почали розслідування. Крім того, представник відомства заявив, що протягом останніх місяців такі страти зросли "у геометричній прогресії".

Нагадуємо, 3 вересня у соцмережах опублікували кадри чергового розстрілу, який вчинили підрозділи ЗС РФ: прокуратура відкрила кримінальне провадження. 4 вересня видання Point Media розповіло, чи міняє РФ своїх полонених на українців.