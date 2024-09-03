На Торецькому напрямку російські війська розстріляли українських полонених, — військовослужбовець

За словами лейтенанта ЗСУ з позивним "Алекс", росіяни підійшли впритул до військовослужбовців і розстріляли їх у спину. Трагедія сталася на Торецькому напрямку. Наразі українське командування та омбудсмен не коментували воєнний злочин ЗС РФ.

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У понеділок, 2 вересня, на Торецькому напрямку російські війська розстріляли українських полонених. Про це повідомив лейтенант Збройних сил України з позивним "Алекс" у своєму Telegram-каналі "Офіцер".

Він розповів, що ворог майже впритул підійшов до трьох військовослужбовців, які виходили з підвалу будинку з піднятими руками. Російські військові поклали їх обличчям в землю і розстріляли в спину.

"На Торецькому напрямку вчора хлопці з мавіка спостерігали черговий розстріл наших полонених під*рами із ЗС РФ. Троє військовослужбовців однієї з наших бригад вийшли з підвалу одного з будинків з піднятими руками, коли до них майже впритул підібрався ворог. Під*ри поклали їх обличчям в землю і майже одразу розстріляли в спину", — розповів Алекс.

На момент написання матеріалу Генеральний штаб та уповноважений Верховної Ради з прав людини ще не коментували цю інформацію.

Зазначимо, що це вже не перший розстріл українських військовополонених — перші випадки страт українських військовополонених зафіксовані в березні 2022 року. Зокрема, в окупованій Волновасі Донецької області двоє військових розстріляли дев'ять людей. За офіційною версією, вбивці — контрактники з Далекого Сходу.

Окрім того, росіяни розстріляли трьох українських військових, які здались у полон. Тоді перевіркою інформації та з'ясування обставин справи займався офіс Генерального прокурора України.

Нагадаємо, 17 червня цього року ЗСУ отримали дані щодо того, що представники одного з підрозділів окупаційного угруповання військ у Волноваському районі розпорядилися не брати полонених із Сил оборони України. Замість полону військових планують обезголовлювати.