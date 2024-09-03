На Торецком направлении российские войска расстреляли украинских пленных, — военнослужащий

По словам лейтенанта ВСУ с позывным "Алекс", россияне подошли вплотную к военнослужащим и расстреляли их в спину. Трагедия произошла на Торецком направлении. Сейчас украинское командование и омбудсмен не комментировали военное преступление ВС РФ.

Related video

В понедельник, 2 сентября, на Торецком направлении российские войска расстреляли украинских пленных. Об этом сообщил лейтенант Вооруженных Сил Украины с позывным "Алекс" в своем Telegram-канале "Офицер.

Он рассказал, что враг почти вплотную подошел к трем военнослужащим, которые выходили из подвала дома с поднятыми руками. Российские военные положили их лицом в землю и расстреляли в спину.

"На Торецком направлении вчера ребята с мавика наблюдали очередной расстрел наших пленных пид*рами из сс рф. Трое военнослужащих одной из наших бригад вышли из подвала одного из домов с поднятыми руками, после того, как к ним почти вплотную подобрался враг. Пид*ры положили их лицом в землю, и почти сразу расстреляли в спину", — рассказал Алекс.

На момент написания материала Генеральный штаб и уполномоченный Верховной Рады по правам человека не комментировали эту информацию.

Отметим, что это уже не первый расстрел украинских военнопленных — первые случаи расстрелов украинских военнопленных зафиксированы в марте 2022 года. В частности, в оккупированной Волновахе Донецкой области двое военных расстреляли девять человек. По официальной версии, убийцы — контрактники с Дальнего Востока.

Кроме того, россияне расстреляли трех украинских военных, которые сдались в плен. Тогда проверкой информации и выяснения обстоятельств дела занимался офис Генерального прокурора Украины.

Напомним, 17 июня этого года ВСУ получили данные о том, что представители одного из подразделений оккупационной группировки войск в Волновахском районе распорядились не брать пленных из Сил обороны Украины. Вместо плена должны военных обезглавливать.