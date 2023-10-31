Не дали самогон: стали известны подробности расстрела семьи из 9 человек оккупантами в Волновахе

Российские криминалисты установили, что убийцы имели военную подготовку и стреляли в темноте из автоматического оружия с глушителями и с использованием тепловизоров.

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Следственный комитет России сообщил о задержании двух военных, которых подозревают в убийстве девяти человек в оккупированной Волновахе Донецкой области. По официальной версии, убийцы — контрактники с Дальнего Востока. О подробностях кровавой расправы над членами большой семьи пишет российское издание "Агенство новости".

По данным Следкома, причиной убийства стал бытовой конфликт.

Убийство произошло в пятницу, 27 октября. Все убитые — члены одной семьи Капканец. Накануне они собрались, чтобы отпраздновать день рождения 51-летней Татьяны Капканец, где собрались как члены семьи, так и гости. Там же присутствовал глава семьи — 53-летний Эдуард Капканец. Среди убитых его сыновья с семьями — 31-летний Андрей, его жена Наталья, а также 25-летний Александр и его 27-летняя жена Екатерина Хатинская. Также среди убитых и ее 20-летний брат — Дмитрий Хатинский. Убийцы не пощадили двух детей — 4-летнего Никиту и 9-летнюю Настю.

В соцсетях пишут, что криминалисты установили, что убийцы имели военную подготовку и стреляли в темноте из автоматического оружия с глушителями и с использованием тепловизоров.

Журналистам российского издания Astra в полиции сообщили, что людей скорее всего убили во сне.

"Все убиты на мысль. На кроватях. Дом залили водой, видимо, чтобы скрыть улики. Все соседи говорят, что убийцы — военные", — рассказал также сосед семьи.

Как сообщало российское медиа Baza, накануне убийства у семьи произошел конфликт с людьми в военной форме без опознавательных знаков.

"По городу ходят слухи, что семья торговала самогоном, как и многие, потому что среди военных огромный спрос. Бухают по-черному. Говорят, что днем к ним приходил чеченец. Хотел самогона взять. Не купить, а взять: вроде, мы же вас защищаем. На это он получил отказ, был громкий скандал и угрозы", — рассказал сосед семьи.

Российский телеграм-канал "Русская весна" сообщил, что контрактники были пьяны, а позже они решили отомстить, ворвались в дом и расстреляли спящих людей. Задержанные якобы сказали, что не знали, что там были дети.

Убийц вычислили благодаря мотоциклу, на котором они передвигались. Его нашли рядом с домом, в котором проживал один из подозреваемых.

В расправе над семьей подозревают военнослужащих РФ Станислава Рау и Антона Сопова, которые находились на территории Донецка рядом с Волновахой как контрактники 80 БРУ — в/ч 19288.

В убийстве подозревают военнослужащих РФ Станислава Рау и Антона Сопова

"По данным источника, одного из убийц взяли дома — он проживал неподалеку коттеджа, в котором нашли расстрелянную семью Капканец. Другого обвиняемого обнаружили чуть позже. На начальных следственных действиях Сопов и Рау признались, что хотели поквитаться только с мужчинами — Эдуардом и его сыном Александром, которые, якобы, их обидели. По словам задержанных, женщин и детей они убили случайно, потому что в темноте не смогли распознать жертв", — говорится в сообщении.

В расправе над семьей подозревают военнослужащих РФ Станислава Рау и Антона Сопова

Astra подтвердила личности Сопова и Рау. Родители обоих ранее неоднократно осуждены, а отец Сопова Руслан Сопов находится в базе "Миротворец" как военнослужащий ЗРД 60-й ОМСБр (в/ч 16871).

"Это самое массовое убийство мирных жителей российскими военными и сотрудниками "ЧВК Вагнера" из расследуемых российскими правоохранительными органами", — резюмировало "Агенство новости".

Напомним, 29 октября стало известно о смерти девяти человек в Волновахе. Группа преступников приехала на место преступления на мотоцикле, имела при себе оружие с глушителем. Людей расстреляли прямо в кроватях и во сне.

30 октября в Донецкой прокуратуре сообщили, что среди погибших трое женщин и двое несовершеннолетних детей 2014 и 2018 годов рождения.