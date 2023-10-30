"Кадыровцы" пришли ночью: появились детали убийства целой семьи в Волновахе (фото 18+)
Российские военные имели при себе приборы ночного видения и глушители, и убивали людей прямо в кроватях. Ни одна из жертв не пошевелилась, пока в доме "хозяйничали" убийцы.
29 октября стало известно о смерти девяти человек в Волновахе, которых убили "кадыровцы". Группа преступников приехала на место преступления на мотоцикле, имела при себе оружие с глушителем. Людей расстреляли прямо в кроватях и во сне. Фотографии с места событий опубликовал украинский журналист Денис Казанский в Telegram-канале.Важно
На фотографиях, опубликованных Казанским, видны тела людей, которые лежат в кроватях, потому что не успевали даже пошевелиться, когда их убивали. На стенах — брызги крови. После убийства дом не ограбили — все осталось на своих местах. Фокус публикует фотографии, скрыв отдельные фрагменты изображения по этическим соображениям.
Убийство семьи в Волновахе: детали
Представители оккупационных правоохранительных органов начали расследование событий в Волновахе. В частности, распространили информацию о подозреваемых на мотоцикле — на них 2-3 убийц прибыли к дому, где застрелили семерых взрослых и двух детей.
Стали известны имена жертв "кадыровцев": среди жертв — девочка-школьница и четырехлетний мальчик:
- Никита Капканец 2018 г.р;
- Анастасия Капканец 2014 г.р;
- Наталья Капканец 1994 г.р;
- Андрей Капканец 1992 г.р;
- Александр Капканец 1998 г.р;
- Екатерина Капканец 1996 г.р.;
- Татьяна Капканец 1972 г.р.;
- Эдуард Капканец 1970 г.р.;
- Дмитрий Хатинский 2003 г.р.
Местные жители рассказали, что в Волновахе ночью погибли члены трех семей, которые пришли в гости к Наталье отмечать день рождения. Сейчас российские власти уверяют, что у них нет подозреваемых по делу.
Отметим, в донецких пабликах утверждают, что незадолго до убийства якобы "кадыровцы" поссорились с одним из погибших — Андреем. После этого ночью вернулись в дом, имея при себе оружие с глушителем и приборы ночного видения. Когда представители оккупационной власти прибыли на место преступления, то пытались заставить соседей молчать.
Напоминаем, украинский волонтер и общественный деятель Сергей Стерненко 24 октября сообщил об очередном преступлении россиян. В частности, командиры ВС РФ отдали приказы расстрелять группу украинских военнопленных: событие произошло на Запорожском отрезке фронта. Кроме того, командующие РФ расстреливают и собственных солдат — об одном из таких случаев стало известно в июне 2023 года.