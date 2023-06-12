Российские оккупанты расстреляли своих безоружных солдат, которые отошли с позиций — СМИ (фото)

Российские воины из автоматов в упор расстреляли семь своих "коллег". Видео расправы запечатлел украинский дрон.

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Российские оккупанты безжалостно расстреливают собственных солдат. Видео массового расстрела россиян россиянами обнародовали в телеграм-канале украинских журналистов Владимира Золкина и Дмитрия Карпенко "Ищи своих".

На опубликованном видео, которое снял украинский дрон, видно, как семеро бойцов РФ оставили позиции и бегут в посадку. Причем шесть из них без оружия, и только у одного из них есть автомат.

В тот момент, когда они почти добежали до лесопосадки, чтобы укрыться там, оттуда выбежали трое их вооруженных "коллег" из заградительного отряда и стали беспощадно расстреливать беглецов. Все семеро были расстреляны.

Видео можно посмотреть по ссылке.

Напомним, что 11 июня сообщалось, что РФ обстреляла гражданских, эвакуировавшихся на Херсонщине. В результате атаки оккупантов погибли трое мирных жителей. Также от вражеского огня пострадали полицейские. В Херсонской ОВА рассказали, что одна из жертв россиян — 74-летний мужчина, прикрывший женщину.

Также погибла беременная женщина, которая спасала своего дедушку и бабушку. В июле девушке должно было исполниться 33 года.