Російські окупанти розстріляли своїх беззбройних солдатів, які відійшли з позицій, — ЗМІ (фото)

Російські вояки з автоматів упритул розстріляли сімох своїх "колег". Відео розправи зафільмував український дрон.

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Російські окупанти безжально розстрілюють власних солдатів. Відео масового розстрілу росіян росіянами оприлюднили в телеграм-каналі українських журналістів Володимира Золкіна та Дмитра Карпенка "Ищи своих".

На опублікованому відео, яке зафільмував український дрон, видно, як семеро бійців РФ залишили позиції та втікають у посадку. Водночас шестеро з них без зброї, і лише один із них має автомат.

У той момент, коли вони майже добігли до лісопосадки, щоб сховатися там, звідти вибігли троє їхніх озброєних "колег" із загороджувального загону та почали нещадно розстрілювати "втікачів". Усі семеро були розстріляні.

Відео можна подивитися за посиланням.

Нагадаємо, що 11 червня повідомлялося, що РФ обстріляла цивільних, які евакуювалися на Херсонщині. Внаслідок атаки окупантів загинули троє мирних жителів. Також від ворожого вогню постраждали поліцейські. У Херсонській ОВА розповіли, що одна з жертв росіян — 74-річний чоловік, який прикрив жінку.

Також загинула вагітна жінка, яка рятувала свого дідуся й бабусю. У липні дівчині мало виповнитися 33 роки.