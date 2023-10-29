"Все убиты выстрелом в голову": в Донецкой области "кадыровцы" расстреляли семью из 9 человек с детьми (фото)

Родственники съехались на день рождения. А ночью, когда они спали, их расстреляли всех прямо в постели, рассказывают соседи.

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В оккупированной Волновахе Донецкой области "кадыровцы" ворвались в дом и расстреляли там целую семью. Погибли 9 человек, среди них дети. Об этом пишет российское издание ASTRA.

"Следственными органами Следственного комитета РФ в "ДНР" устанавливаются обстоятельства убийства девяти жителей города Волновахи, в частности, двух детей, тела которых обнаружены в помещении частного жилого дома с огнестрельными ранениями. По данному факту возбуждено уголовное дело. Устанавливаются лица, причастные к совершению преступления", — говорится в сообщении.

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Как рассказали соседи и дальняя родственница убитых, все произошло в пятницу, 27 октября на улице Донецкой. В частном доме жили муж и жена — Наталья и Андрей, а также их дети — школьница Настя и 4-летний Никита.

По их словам, преступление совершил российский оккупант. Он расстрелял всю семью с детьми и еще 5 человек, которые также находились в доме.

Андрей с детьми

"Как нам сказала полиция, убили военные на мотоциклах, и все лежали в кроватях, то есть это сделали, когда они спали", — рассказала дальняя родственница убитых.

По словам родных убитых, к преступлению причастен военный ВС РФ — чеченец, у которого накануне произошел конфликт с мужем Натальи. После расстрела на место прибыло местное военное руководство и начало пытаться скрыть все. Соседям приказали молчать.

"У их свекрови был в пятницу день рождения, а ночью всех убили. Вчера их начали искать родственники, вызвали полицию, вскрыли дом, а все они убиты", — рассказали еще одни соседи убитых.

"Все убиты в голову. На кроватях. Дом залили водой, видимо, чтобы скрыть улики. Все соседи говорят, что убийцы военные. Никто не задержан, всем теперь страшно", — сказал сосед семьи.

Напомним, что российские оккупанты под Токмаком расстреляли группу украинских военнопленных. Бойцы Сил обороны отомстили оккупантам за убитых побратимов.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты расстреляли своих безоружных солдат, которые отошли с позиций.