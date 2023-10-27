В Чернигове судили пилота сбитого самолета ВС РФ, который расстрелял гражданского,— Офис генпрокурора

Майора ВС РФ обвиняли в нарушении законов и обычаев войны, соединенном с умышленным убийством. Красноярцева отдали России во время обмена пленными.

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В Украине к 14 годам лишения свободы приговорили пилота ВС РФ, который убил жителя Чернигова. Об этом сообщает Офис генерального прокурора Украины.

Дело рассматривали в Новозаводском районном суде Чернигова. Российского оккупанта, майора ВС РФ, обвиняли в нарушении законов и обычаев войны, соединенном с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

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Согласно приговору суда пилот приговорен к 14 годам лишения свободы.

Установлено, что 5 марта 2022 года пилот сбитого самолета ВС РФ приземлился на территории одного из частных домохозяйств в Чернигове. Оккупант пытался скрыться, но его обнаружил местный житель.

"Владелец домохозяйства был в гражданской одежде, не имел при себе оружия и не представлял опасности, то есть находился под защитой международного гуманитарного права. Однако военнослужащий РФ умышленно расстрелял потерпевшего из пистолета. От полученных травм мужчина скончался на месте", — говорится в сообщении.

Попал Сергиенко в голову, горло и грудную клетку

Как пишет черниговское издание "Весть", русский пилот Александр Красноярцев после катапультирования прятался в сарае на Новой Подусовке. До того, как его задержали, он расстрелял 42-летнего черниговца Виталия Сергиенко.

Все произошло 5 марта. Российский "Су-35" упал на частный дом депутата Черниговского областного совета 36-летней Юлии Гребневой. Дом сгорел дотла.

Парашют Красноярцева завис через две улицы от дома Гребневых и зацепился за веранду дома местного жителя Виталия Сергиенко. Пилот упал на крышу соседнего дома.

"Я сразу побежал за Виталиком, успел схватить кочергу. Виталик побежал с одной стороны дома, я оббежал с другой. Вдруг слышу выстрелы, один за другим. Понял, что с кочергой вооруженного пилота не поймаю. Спрятался за углом дома. Виталика слышно не было, подумал, что и он спрятался тоже", — рассказывает Сергей Ткаченко, муж брата Виталия Светланы.

Падение самолета увидели военные и они бросились тоже ловить пилота. Один из них показал Сергею, что Виталия убили.

Виталий Сергиенко и Александр Красноярцев

Родственники рассказывают, что россиянин попал Сергиенко в голову, горло и грудную клетку. 4 выстрела только в голову.

"Я хотел ему голову проломить за то, что он застрелил Виталика, и до этого убивал людей и разрушал дома. Но меня за руки схватили военные и не позволили. Минут через 15 Красноярцева вывели со двора, его голова уже была обмотана свеженьким бинтом. Слышал, как он объяснял, что, когда летел с парашютом, пуля навылет попала в щеку. И уже сидя в сарае, наскоро успел перемотать рану. Аптечка была с ним в рюкзаке", — рассказал Сергей.

Через несколько дней со двора Гребневых на тракторный прицеп грузили бомбы с самолета Красноярцева. В результате падения они чудом не сдетонировали. Как говорят местные, если бы это произошло, разнесло бы полрайона снесло.

Прятался Красноярцев в сарае соседки Виталия.

"Здесь настоящая война была, когда гоняли летчика. Взрывы, выстрелы. Повсюду отверстия от пуль. Бросали даже гранаты. Пробит стояк на крыше. Бегал по двум соседним дворам, с легкостью перепрыгивал через заборы, а спрятался у меня в сарае", — рассказала владелица сарая Наталья Авраменко.

В сарае, где спрятался Красноярцев, лежали документы, его вещи и записи от руки. Прибор, который показывал геолокацию. Их потом забрали полицейские.

Оккупант не будет сидеть в украинской тюрьме за содеянное. Пилота Красноярцева обменяли во время обмена пленными.

Напомним, что группа мошенников обманула мать погибшего военного на 7,5 млн гривен. Они звонили потерпевшей с предложениями вложить денежные средства якобы в иностранную инвестиционную компанию. Обещали получение процента от вклада.