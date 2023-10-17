Группа мошенников обманула мать погибшего военного на 7,5 млн гривен, — Офис генпрокурора

По информации правоохранителей, подозреваемого отправили под стражу с возможностью внести 13,2 млн грн залога.

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Подозреваемому, жителю Киевской области, который привлек пособников к незаконной сделке, сообщено о подозрении в мошенничестве в особо крупных размерах. Подозреваемые обманули мать погибшего на войне военнослужащего. Об этом 17 октября сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины.

По информации следствия, они звонили потерпевшей с предложениями вложить денежные средства якобы в иностранную инвестиционную компанию. Обещали получение процента от вклада. Злоумышленник заверили ее, что это выгоднее, чем предложения украинских банков.

Шесть месяцев женщина частями вносила деньги на открытый якобы для нее счет компании, путем передачи наличных доверенному лицу подозреваемого или самостоятельно переводила средства на банковские карты.

"То, что ее обманули, потерпевшая поняла только после того, как пыталась вывести свои вложения и дополнительно оплатила для этого "страховой процент", но денег так и не получила", — говорится в сообщении правоохранителей.

Следователи установили, что в период с ноября 2022 года по апрель 2023 года подозреваемый обманул женщину почти на 7 млн грн. Общая сумма, которой незаконно завладели мошенники, личности которых устанавливают, составила 7,5 млн грн.

"Это — средства, которые женщина получила в качестве денежной помощи от государства после гибели сына на войне. Сама потерпевшая является уроженкой Донецкой области, но в связи с войной переехала в Ужгород", — сообщили в пресс-службе ведомства.

Подозреваемого в мошеннических действиях задержали на Киевщине. Ему сообщено о подозрении в мошенничестве, совершенном группой лиц в особо крупных размерах (ч. 4 ст. 190 УКУ).

Санкция станни предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества. Сейчас ему избрана мера пресечения — содержание под стражей с возможностью внести 13,2 млн грн залога.

Правоохранители провели уже около 50 обысков в разных регионах Украины. Сейчас устанавливаются все обстоятельства дела.

Напомним, 16 октября сообщалось, что правоохранители арестовали имущество аэропорта "Одесса". Преступная группировка приватизировала аэропорт и в течение десяти лет получала с него доход. Теперь имущество, которое включает терминалы и корпоративные права, под арестом.