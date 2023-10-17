Група шахраїв ошукала матір загиблого військового на 7,5 млн гривень, — Офіс генпрокурора

За інформацією правоохоронців, підозрюваного відправили під варту з можливістю внести 13,2 млн грн застави.

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Підозрюваному, мешканецю Київської області, який залучив посібників до незаконної оборудки, повідомлено про підозру у шахрайстві в особливо великих розмірах. Підозрювані ошукали матір загиблого на війні військовослужбовця. Про це 17 жовтня повідомила прес-служба Офісу генерального прокурора України.

За інформацією слідства, вони телефонували потерпілій з пропозиціями вкласти грошові кошти нібито в іноземну інвестиційну компанію. Обіцяли отримання відсотку від вкладу. Зловмисник запевнили її, що це є вигідніше, аніж пропозиції українських банків.

Шість місяців жінка частинами вносила гроші на відкритий нібито для неї рахунок компанії, шляхом передачі готівки довіреній особі підозрюваного або самостійно переказувала кошти на банківські картки.

"Те, що її ошукали, потерпіла зрозуміла тільки після того, як намагалася вивести свої вкладення та додатково сплатила для цього "страховий відсоток", але грошей так і не отримала", — йдеться у повідомленні правоохоронців.

Слідчі встановили, шо у період з листопада 2022 року по квітень 2023 року підозрюваний ошукав жінку на майже 7 млн грн. Загальна сума, якою незаконно заволоділи шахраї, особи яких встановлюють, склала 7,5 млн грн.

"Це – кошти, які жінка отримала як грошову допомогу від держави після загибелі сина на війні. Сама потерпіла є уродженкою Донеччини, але у зв'язку з війною переїхала до Ужгорода", — повідомили в прес-службі відомства.

Підозрюваного у шахрайських діях затримали на Київщині. Йому повідомлено про підозру у шахрайстві, вчиненому групою осіб в особливо великих розмірах (ч. 4 ст. 190 ККУ).

Санкція станні передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до дванадцяти років з конфіскацією майна. Наразі йому обрано запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю внести 13,2 млн грн застави.

Правоохоронці провели вже близько 50 обшуків в різних регіонах України. Наразі встановлюються всі обставини справи.

Нагадаємо, 16 жовтня повідомлялося, що правоохоронці арештували майно аеропорту "Одеса". Злочинне угрупування приватизувало аеропорт та протягом десяти років отримувало з нього дохід. Тепер майно, яке включає термінали та корпоративні права, під арештом.