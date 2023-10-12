Військкоми з Тернополя отримали підозри за катування та побиття, — прокуратура

Прокуратура вручила підозру двом працівникам Терцентру комплектування, причетних до катування та викрадення. Однак досі не відомі імена ще двох людей, які брали участь в інциденті з заштовхуванням в авто.

Related video

У зв'язку з вторгненням РФ в Україну президент Володимир Зеленський оголосив воєнний стан та загальну мобілізацію, яка стосується військовозобов'язаних чоловіків віком від 18 до 60 років. Працівники військкомату почали вручати громадянам повістки, отримавши які потрібно прибути на ТЦК, пройти військово-лікарську комісію та, за потреби, рушити на лінію фронту. Між тим у жовтні оприлюднено дії працівників Тернопільського територіального центру комплектування, які штурханами затримували громадян на вулицях і заганяли їх у машину. Офіс генерального прокурора відреагував на подію — фігурантам вручили підозру. Про деталі ситуації з тернопільськими військкомами розповіла пресслужба відомства.

Важливо

Мобілізація в Україні: адвокатка розповіла, коли потрібно проходження ВЛК

У повідомленні вказано, що підозру отримали двоє громадян — службовці відділу охорони міського ТЦК та СП Тернополя: командир роти та його підлеглий солдат-гранатометник. Громадяни підозрюються у вчиненні злочину за ч. 2 ст. 127, ч. 2 ст. 146 — катування та незаконне утримання людини. Якщо суд визнає їхню вину, то може покарати — відправити до в'язниці на термін на 5-10 років за статтею про катування або обмеження волі на термін до 5 років за статтею про незаконне позбавлення.

Прокуратур опублікувала світлини моменту вручення підозри. Облич фігурантів не видно. Імена не вказані.

Побиття у Тернопільському ТЦК і СП — деталі

У повідомленні Офісу Генпрокурора детально описується перебіг подій, встановлений слідчими. З'ясувалось, що подія, зафіксована на відео, відбувалась 6 жовтня 2023 року. Головні дійові особи — солдат-гранатометник та ще двоє людей у військові формі, чиї імена все ще не відомі.

Група людей у військовій формі посеред ночі затримали громадянина для перевірки документів. Коли побачили, що він має громадянство РФ, запропонували йому сісти до машини для візиту до ТЦК. Коли ж чоловік відмовився, його штурханами загнали до авто.

Наступний епізод, в якому фігурують підозрювані — відео з побиттям двох осіб у приміщення військкомату. Серед побитих — затриманий чоловік з російським паспортом.

Причина ситуації — конфлікт двох побитих чоловіків з іншими працівниками військкомату, який стався перед цим. Чоловіки начебто були п'яними, стверджує пресслужба прокуратури, тому кинулись з кулаками на чергового. Після цього їм дісталось від фігурантів кримінальної справи, яким висунули підозру.

Зазначимо, про інцидент на тернопільській вулиці стало відомо завдяки відео, яке опублікували у соцмережах 7 жовтня. Після цього на сторінці Facebook Тернопільського територіального центру комплектування з'явилось повідомлення, у якому пропонували розібратись в причинах конфлікту. За добу вказали, що почали службове розслідування. Міський голова Тернополя Сергій Надал звернувся до тернопільських військкомів: закликав їх коректно ставитись до громадян, які підлягають мобілізації.

Нагадуємо, представник Терцентру комплектування розповів, які саме військо-облікові спеціальності найбільш потрібні у ЗСУ. З його слів, ідеться про танкістів, артилеристів та штурмовиків. Тим часом близько десяти категорій громадян — і чоловіків, і жінок — мають право на відстрочку.