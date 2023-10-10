Мобілізація в Україні: кому і коли можуть повторно вручити повістку

Згідно із законодавством, отримати повістку повторно можна для перевірки даних, мобілізації або після закінчення періоду відстрочки.

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Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україні діє загальна мобілізація. З цієї причини військовозобов'язані можуть отримувати повістки, а деякі навіть повторно. Про це повідомляють у матеріалі медіа "24 Канал".

Інформація про мобілізаційні заходи детально регулюється законодавством України, включно із Законом "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", Законом "Про оборону України" та Указом Президента "Про загальну мобілізацію".

ТЦК і СП можуть повторно вручити повістку, зокрема:

якщо чоловік раніше добровільно приходив у ТЦК, перебуває на обліку, але не був мобілізований;

якщо військовозобов'язаний проходив ВЛК більше року тому;

для перевірки облікових даних;

для перевірки даних про заброньованого працівника;

для перевірки обставин відстрочки;

для мобілізації.

Нагадаємо, 31 серпня голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія пригрозив військовозобов'язаним, які купили фальшиві довідки ВЛК про непридатність до проходження служби та виїхали з країни, екстрадицією.

Пізніше у Верховній Раді визнали, що масової екстрадиції ухильників до України не буде, однак повернення окремих порушників можливе в разі відкриття кримінальних проваджень.