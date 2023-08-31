Україна може вимагати екстрадувати військовозобов'язаних, які купили довідки ВВК (відео)

За словами глави фракції "Слуга народу" Давида Арахамії, відповідальність мають нести не тільки ті, хто за гроші видає фальшиві довідки, а й самі чоловіки, які підлягають мобілізації.

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Правоохоронні органи України, практично в будь-якій країні світу, за винятком Росії, можуть звернутися із запитом про видачу військовозобов'язаних громадян, які незаконно, за хабар, покинули країну. Про це 31 серпня розповів голова фракції політичної партії "Слуга народу" Давид Арахамія в ефірі національного телемарафону.

Коментуючи масштабні перевірки військово-лікарських комісій, нардеп наголосив, що закон передбачає відповідальність для обох сторін, а не лише для тих, хто зловживав своїм становищем.

"Вони купили довідки й використовуючи ці підроблені документи, виїхали за кордон. До них дотягнуться у правоохоронців прямо зараз можливості немає. Але згідно з КПК, у нас дуже посилився напрям міжнародно-правової допомоги", — зазначив Арахамія.

За словами Арахамії, тут важливу роль зіграють правоохоронні органи, які мають правильно оформити матеріали згідно з кримінально-процесуальними нормами, зібрати докази та висунути обвинувачення.

"Що буде з людьми, які це робили? Вони нестимуть відповідальність за законами за хабар, за підробку документів, за ухилення від мобілізації", — пояснив Арахамія.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський ініціював комплексну перевірку всіх ВЛК. За його словами, шукатимуть довідки, які виписувалися незаконно. А тими, хто на основі сфальсифікованих документів перетнув кордон, займуться правоохоронці.

31 серпня омбудсмен Дмитро Лубінець повідомив, що протягом трьох тижнів завершаться перевірки всіх ВЛК. На поточний момент перевірено 833 комісії, що становить 70% від загальної кількості.