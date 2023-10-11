Мобілізація в Україні: хто може отримати відстрочку від призову на служу (перелік)

В Україні триває загальна мобілізація, під час якої військовозобов’язані громадяни віком від 18 до 60 років можуть бути призвані на службу. Проте існує низка законних підстав, яка дає право на відстрочку чи звільнення від призову.

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Під час загальної мобілізації ЗСУ поповнює свої лави новими військовослужбовцями по всій країні. Однак низка законних підстав дає право на відстрочку чи звільнення від мобілізації. Про це йдеться у Законі України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Зазначається, що аби отримати відстрочку чи звільнення від служби, необхідно надати відповідні документи до Територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Через повномасштабне вторгнення РФ вже понад півтора року мобілізують українців, визнаних придатними до військової служби за результатами військово-лікарської комісії. Також призивають громадян, яких ВЛК визнала обмежено придатними. Однак таких людей відправляють не на фронт, а в частини забезпечення або в ТЦК та СП.

Водночас ст. 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" говорить про те, що ціла низка категорій громадян мають законне право на звільнення від мобілізації. Однак це право слід довести в ТЦК та СП відповідними документами.

Які категорії громадян можуть отримати законне звільнення від служби: перелік

заброньовані органами влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами та організаціями (в установленому Кабінетом Міністрів порядку);

визнані особами з інвалідністю чи непридатними до служби;

багатодітні батьки (троє та більше дітей віком до 18 років);

батьки, які самостійно виховують дитину віком до 18 років;

жінки та чоловіки, опікуни та прийомні батьки з дитиною з інвалідністю до 18 років;

жінки та чоловіки з повнолітньою дитиною з інвалідністю І чи ІІ групи;

зайняті постійним доглядом за хворою дружиною (чоловіком), дитиною, а також своїми батьками чи дружини (дружина);

опікуни недієздатних осіб, зайняті постійним доглядом за особою з інвалідністю І чи ІІ групи;

народні депутати;

студенти, асистенти-стажери, аспіранти та докторанти на денній чи дуальній формі навчання;

наукові та науково-педагогічні працівники вузів, наукових установ та організацій, які мають вчене звання та/або науковий ступінь, та педагогічні працівники закладів професійної (професійно-технічної) освіти, шкільні вчителі, які працюють не менше ніж на 0,75 ставки;

жінки та чоловіки, чиї близькі родичі (чоловік, дружина, син, дочка, батько, мати, дід, бабуся, рідний брат чи сестра) загинули чи зникли безвісти під час АТО, будучи військовослужбовцями, безпосередніми учасниками АТО чи працівниками підприємств та установ , які залучалися до забезпечення АТО.

Нагадаємо, соцопитування показало, як українці ставляться до цифровізації військового обліку. Більше половини учасників опитування вважають, що система "Оберіг" поліпшить процес мобілізації, але ще більше респондентів не хочуть, щоб їхні дані потрапили в систему.