Єдиний реєстр військовозобов'язаних: як українці ставляться до електронного військового обліку (інфографіка)

Українці добре обізнані про запуск електронного військового обліку. Більше половини учасників опитування вважають, що система "Оберіг" поліпшить процес мобілізації, але ще більше респондентів не хочуть, щоб їхні дані потрапили в систему.

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З жовтня в Україні запрацював електронний реєстр військовозобов'язаних. Розробники електронного військового обліку обіцяють повне охоплення військовозобов'язаних громадян і значне спрощення процесу мобілізації. Компанія Active Group, що спеціалізується на соціологічних дослідженнях, провела опитування серед українців щодо їхньої обізнаності про систему електронного військового обліку "Оберіг" та ставлення до нововведення. Про результати дослідження повідомляють на сайті компанії.

Опитування показало високу обізнаність серед українців про запуск електронного реєстру військовозобов'язаних. Трохи більше ніж 70% опитаних знають про це нововведення у військовому обліку і лише 13,9% респондентів заявили, що вперше чують про це.

Соцопитування Active Group про електронний реєстр військовозобов'язаних Фото: Скриншот

Більше половини українців більшою чи меншою мірою впевнені, що запровадження електронного військового обліку допоможе поліпшити процес мобілізації. Песимістично на цифровізацію обліку військовозобов'язаних дивляться менше третини учасників опитування.

Соцопитування Active Group про електронний реєстр військовозобов'язаних Фото: Скриншот

При цьому бажання потрапити до бази даних е-реєстру "Оберіг" виявили менше чверті респондентів, тоді як проти висловилися більше половини опитаних українців.

Соцопитування Active Group про електронний реєстр військовозобов'язаних Фото: Скриншот

Переваги е-реєстру "Оберіг"

Про запуск реєстру "Оберіг" повідомив глава Мінцифри Михайло Федоров, зазначивши, що система має надійний кіберзахист. Наразі база даних із персональною інформацією про військовозобов'язаних заповнена на 90%. Службова інформація та персональні дані з Єдиного реєстру військовозобов'язаних "Оберіг" дасть змогу військовозобов'язаним:

стати на військовий облік;

отримати статус учасника бойових дій;

отримати білий квиток.

При цьому, для постановки на військовий облік чоловікам не обов'язково особисто приходити в ТЦК.

Інформація в систему "Оберіг" надходитиме без участі та повідомлення призовника. До реєстру військовозобов'язаних уже підключено чотири бази даних інших відомств:

Міністерства внутрішніх справ;

Міністерства фінансів;

Міністерства освіти і науки;

Державної службової адміністрації.

Доступ до реєстру надано співробітникам ТЦК і СБУ, які вестимуть військовий облік, відстежуватимуть переміщення військовозобов'язаних по Україні та перевірятимуть підстави для виїзду з країни.

Вручення електронних повісток

Технічно організувати надсилання електронних повісток призовникам не складніше, ніж надіслати звичайне повідомлення на смартфон або лист на електронну пошту. Однак, за словами секретаря комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Романа Костенка, на поточний момент такі розсилки не матимуть законної сили.

Чинне законодавство не обмежує співробітників ТЦК у місці вручення повістки. Вона може бути вручена призовнику вдома, на робочому місці і навіть на вулиці. Але закон вимагає особистої зустрічі з призовником і передачі повістки з рук у руки, що підтверджується підписом військовозобов'язаного.

У випадку з електронними повістками особиста зустріч із призовником унеможливлюється в принципі, тому без змін у законодавстві розсилку е-повісток запровадити не можна.

Нагадаємо, юрист Христина Ковцун розповіла, чим загрожує відмова від проходження ВЛК. Якщо військовозобов'язаний відмовляється від проходження військово-лікарської комісії — це вважається адміністративним правопорушенням.

Раніше Фокус писав, чи може жінка отримати повістку. Згідно з останніми змінами в законодавстві, всі українки з медичною та фармацевтичною освітою повинні стати на військовий облік і отримати військовий квиток.