Мобілізація в Україні: чи будуть надсилати е-повістки через "Дію" (відео)

Зі слів депутата Верховної Ради Романа Костенка, існує технічна можливість надсилання е-повісток. Але з цим пов'язана низка проблем, які він не знає, як розв'язати.

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Під час воєнного стану, який в Україні продовжено до 15 листопада 2023 року, військовозобов'язані чоловіки віком від 18 до 60 років підлягають мобілізації до лав ЗСУ. Працівники військкоматів вручають повістки громадянам, при цьому кожна людина має особисто підтвердити вручення. Народний депутат Роман Костенко пояснив, чи зможуть цифровізувати цей процес. Чи можливе надсилання е-повісток через "Дію"? Відповідь пролунала у ефірі Всеукраїнського телемарафону.

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Мобілізація в Україні: коли можна не з'являтися в ТЦК після вручення повістки

Костенко повідомив, що е-повістки, якщо їх введуть, повинні приходити на смартфони військовозобов'язаних та, наприклад, в мобільний застосунок "Дія". На його думку, введення подібних новацій у роботі ТЦК та СП пов'язане з певними питаннями законодавства.

Е-повістка для мобілізації: деталі

Зі слів нардепа, щоб ввести е-повістки, потрібно внести зміни у законодавство України, яке регулює це питання. Зокрема, на сьогодні, повістки повинні вручатись особисто військовозобов'язаним. Це означає, що військком повинен прийти до конкретної людини, наприклад, додому, зустрітись з цією людиною та отримати підпис про те, що повістка вручена.

"Військовослужбовці мають прийти до нього додому особисто його побачити, передати, він має поставити підпис. Тоді ця повістка вважається врученою", — нагадав Костенко процедуру отримання документа.

У випадку е-повістки цю процедуру не відтвориш. На сьогодні є технічні можливості надсилати її через портал державних послуг "Дія". Але тоді виникають інші проблеми: військовозобов'язані видалятимуть додаток, не користуватимуться смартфонами.

Політик зауважив, що не знає, як можна налагодити вручення е-повісток: "Хто не хоче йти в армію, можуть видаляти або не користуватися. Ми розуміємо, що не у всіх вони є. Тому, як це перевірити, я не знаю.."

Зазначимо, в Україні анонсували створення електронного реєстру військовозобов'язаних "Оберіг". Завдяки цій базі частина інформації, потрібної ТЦК та СП, буде оновлюватись та збиратись у автоматичному режиму.

Однак поки що громадяни повинні надавати дані про себе, особисто прийшовши до військкомату — самостійно або отримавши повістку. Крім того, бувають випадку, коли повістки вручають навіть повторно. Зокрема, її отримують військовозобов'язані, які зігнорували перше запрошення до ТЦК або за наявності інших шести причин.

Нагадуємо, представник ТЦК розповів, що у окремих випадках повістки можуть вручати не лише працівники військкоматів. З його слів, військовозобов'язаного можуть дістати прямо на робочому місці. При цьому юристи пояснили, що оформлювати офіційний документ має право виключно військком і не в присутності громадянина.