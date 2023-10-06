Мобилизация в Украине: будут ли присылать е-повестки через "Дію" (видео)

По словам депутата Верховной Рады Романа Костенко, существует техническая возможность отправки е-повесток. Но с этим связан ряд проблем, которые он не знает, как решить.

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Во время военного положения, которое в Украине продлено до 15 ноября 2023 года, военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет подлежат мобилизации в ряды ВСУ. Работники военкоматов вручают повестки гражданам, при этом каждый человек должен лично подтвердить вручение. Народный депутат Роман Костенко объяснил, смогут ли цифровизировать этот процесс. Возможна ли отправка е-повесток через "Дію"? Ответ прозвучал в эфире Всеукраинского телемарафона.

Важно

Мобилизация в Украине: когда можно не появляться в ТЦК после вручения повестки

Костенко сообщил, что е-повестки, если их введут, должны приходить на смартфоны военнообязанных и, например, в мобильное приложение "Дія". По его мнению, введение подобных новаций в работе ТЦК и СП связано с определенными вопросами законодательства.

Е-повестка для мобилизации: детали

По словам нардепа, чтобы ввести е-повестки, нужно внести изменения в законодательство Украины, которое регулирует этот вопрос. В частности, на сегодня, повестки должны вручаться лично военнообязанным. Это означает, что военком должен прийти к конкретному человеку, например, домой, встретиться с этим человеком и получить подпись о том, что повестка вручена.

"Военнослужащие должны прийти к нему домой лично его увидеть, передать, он должен поставить подпись. Тогда эта повестка считается врученной", — напомнил Костенко процедуру получения документа.

В случае е-повестки эту процедуру не воспроизведешь. На сегодня есть технические возможности отправлять ее через портал государственных услуг "Дія". Но тогда возникают другие проблемы: военнообязанные будут удалять приложение, не будут пользоваться смартфонами.

Политик отметил, что не знает, как можно наладить вручение е-повесток: "Кто не хочет идти в армию, могут удалять или не пользоваться. Мы понимаем, что не у всех они есть. Поэтому, как это проверить, я не знаю..."

Отметим, в Украине анонсировали создание электронного реестра военнообязанных "Оберег". Благодаря этой базе часть информации, нужной ТЦК и СП, будет обновляться и собираться в автоматическом режиме.

Однако пока что граждане должны предоставлять данные о себе, лично придя в военкомат — самостоятельно или получив повестку. Кроме того, бывают случаи, когда повестки вручают даже повторно. В частности, ее получают военнообязанные, которые проигнорировали первое приглашение в ТЦК или при наличии других шести причин.

Напоминаем, представитель ТЦК рассказал, что в отдельных случаях повестки могут вручать не только работники военкоматов. По его словам, военнообязанного могут достать прямо на рабочем месте. При этом юристы объяснили, что оформлять официальный документ имеет право исключительно военком и не в присутствии гражданина.