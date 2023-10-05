Мобилизация в Украине: спикер ТЦК рассказал, кто кроме военкомов может раздавать повестки

Представитель Полтавского ТЦК и СП заявил, что руководители различных предприятий также ведут учет военнообязанных, а ТЦК могут попросить их оповестить сотрудников.

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Кроме представителей ТЦК и СП раздавать повестки в Украине могут представители органов местного самоуправления, учебных заведений, руководители предприятий, учреждений, организаций, независимо от подчинения и формы собственности. Об этом в интервью Telegraf рассказал спикер Полтавского областного ТЦК и СП майор Роман Истомин.

По словам Истомина, в Украине все военнообязанные должны самостоятельно сообщать об изменении личных данных. Также руководители различных предприятий также ведут учет военнообязанных, а ТЦК могут попросить их оповестить сотрудников. Они могут начать вручать повестки своим подчиненным. Иногда для удобства они также могут предоставить сотрудникам транспорт, чтобы они организованно прошли военно-врачебную комиссию.

"Но есть такие руководители, которые не желают выполнять эти распоряжения. В этих случаях законодательством предусмотрено административное наказание за нарушение правил воинского учета", — сказал Истомин.

Он отметил, что в первый раз за правонарушение должностные лица могут получить штраф от 3400 до 5100 гривен. Второй раз они получают штраф в размере от 5100 до 8500 гривен. Однако уплата штрафа не избавляет лицо от наложенных обязательств.

"Штраф — это не основание не выполнять свой долг и нарушать законодательство", — заявил Истомин.

Напомним, что адвокат Марина Бекало рассказала, законно ли вручать повестку в публичном месте. Постановление Кабмина № 1487 содержит четкий алгоритм оповещения о вызове в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки через предприятия, учреждения, организации, учебные заведения или работодателя. Однако Законы Украины не имеют информации о порядке и процедуре вручения повесток.