Мобилизация в Украине: законно ли вручать повестку в публичном месте

Постановление Кабмина № 1487 содержит четкий алгоритм оповещения о вызове в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки через предприятия, учреждения, организации, учебные заведения или работодателя. Однако Законы Украины не имеют информации о порядке и процедуре вручения повесток.

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В Украине до сих пор не приняли определенный порядок и процедуру вручения повестки. Об этом сообщила адвокат Марина Бекало в комментарии ТСН.ua.

"Определенного порядка и процедуры вручения повесток до сих пор не принято, поэтому отсутствие урегулирования этого вопроса вызывает много дискуссий по этому поводу", — сказала Марина Бекало.

Она отметила, что статья 22 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" предусматривает, что военнообязанный должен явиться в ТЦК и СП в сроки, указанные в мобилизационном распоряжении или повестке. Тогда как постановление Кабмина № 1487 "Об утверждении Порядка организации и ведения воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов" определяет форму повестки, бланк которой должен иметь расписку с личной подписью о получении документа.

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По словам Бекало, этим постановлением Кабмина определен только алгоритм оповещения о вызове в ТЦК и СП через предприятия, учреждения, организации, учебные заведения или работодателя. В частности, организации берут на себя обязательства известить работника и вручить повестку о вызове в ТЦК и СП, обеспечить явку и отчитаться об осуществлении всех мероприятий по оповещению военнообязанного.

Зато представители ТЦК и СП считают, что вручение повестки является законным в любом месте, поскольку отсутствуют запреты о вручении повестки в публичном месте.

"С таким утверждением также нельзя согласиться, ведь они противоречат ст. 19 Конституции Украины, согласно которой органы государственной власти и органы местного самоуправления, их должностные лица обязаны действовать только на основании, в пределах полномочий и способом, которые предусмотрены Конституцией и законами Украины", — заявила Марина Бекало.

Она считает, что Кабмин должен принять порядок и процедуру вручения повесток военнообязанным лицам.

Напомним, представитель Полтавского областного ТЦК и СП майор Роман Истомин рассказал, что право на отсрочку от мобилизации имеют студенты и лица, нуждающиеся в этом по состоянию здоровья, или те, кто ухаживает за больными родственниками. Также существуют категории лиц, которые не подлежат призыву на службу.

Адвокат Роман Симутин заявил, что военкомы не могут задерживать и принудительно доставлять военнообязанных в ТЦК и СП. По его словам, это могут делать только полиция, СБУ, пограничники, военизированная охрана режимных и охраняемых объектов и военная служба правопорядка.