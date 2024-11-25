Могли бы сформировать подразделения: военный рассказал, ожидать ли мобилизацию женщин в Украине

Максим Жорин отметил, что в настоящее время очень много женщин, которые готовы идти добровольцами в ВСУ.

В настоящее время вопрос о вынужденной мобилизации женщин в Украине не стоит — они могут вступить в ряды ВСУ только по собственному желанию. Об этом в интервью NV сказал заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады Максим Жорин.

"Пока об этом вообще не может идти речь. Я не вижу сейчас никаких сигналов об этом", — подчеркнул он.

Максим Жорин добавил, что сейчас очень много женщин, которые готовы добровольно идти служить в армию. Сейчас можно было бы сформировать женские подразделения.

"Полностью, конечно, это не перекроет потребностей, но это инструмент, которому стоит уделить внимание, он работает в комплексе. Многие женщины-добровольцы не могут найти себе места в армии, потому что сталкиваются с тем, что в этом подразделении, например, все должности заняты, а она хочет служить именно там, кто-то видит себя на конкретной должности, а она занята, где-то командир не хочет брать женщину", — добавил Максим Жорин.

Отметим, что мобилизацию женщин обсуждают параллельно со снижением призывного возраста. В октябре Фокус писал, когда женщин могут забрать в армию.

Позже в Верховной Раде рассказали о резервах для мобилизации и изменениях в бронировании. В частности, в тылу находятся более 100 тыс. военных пенсионеров, которые вполне могут пополнить ряды ВСУ. В настоящее время 40 тысяч украинцев из этой категории уже воюют.