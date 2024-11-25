Еще есть 100 тысяч: в Раде рассказали о резервах для мобилизации и изменении бронирования (видео)

В тылу находится более 100 тыс. военных пенсионеров, которые вполне могут пополнить ряды ВСУ, считает нардеп фракции "За майбутнє" Ирина Констанкевич. При этом 40 тыс. украинцев из этой категории и так воюют.

Силам обороны не хватает людей на фронте, тогда как в тылу в течение последних нескольких месяцев забронировали от мобилизации более миллиона граждан. Чтобы преодолеть эти проблемы, Кабинет Министров принял новое постановление, тем временем в некоторых регионах Украины не хватает работников. О том, где можно отыскать источник резервов для призыва, нардеп фракции "За майбутнє" и самовыдвиженка от партии "Голос" Ирина Констанкевич рассказала в эфире "Новости. Live".

Бронирование от мобилизации — комментарий нардепа Ирины Констанкевич см. с 2:25:40

Констанкевич объяснила, что с процессом мобилизации есть три проблемы: дефицит бойцов в рядах ВСУ, более миллиона забронированных и много нарушений при получении отсрочки от мобилизации. В связи с этим правительство и инициировало изменения правил бронирования граждан, работающих на критически важных предприятиях и оформило защиту через электронное приложение "Дія". Нардеп не могла назвать, о каких именно нарушениях идет речь и в каком объеме. Однако заявила, что, согласно ее данным, на Волыни наоборот — исчезли мужчины и некому работать.

"Я не посвящена в эти схемы. С другой стороны, я владею информацией, потому что нахожусь на Волыни, что у нас на самом деле большой дефицит на предприятиях. То есть мужчин не так и много, их почти нет, и в частности на предприятиях критической инфраструктуры. Поэтому надо действительно сделать анализ и ревизию", — заявила политик.

В эфире также прозвучала идея Констанкевич относительно того, как можно преодолеть дефицит мобилизованных и сохранить мирную жизнь мужчин в тылу. По ее словам, в Украине есть резерв людей, которых можно отправить в армию — это военные запаса (военные пенсионеры), работники Государственной службы чрезвычайных ситуаций, полицейские, работники других силовых ведомств. Нардеп также сообщила количество военных пенсионеров "годного возраста", которых можно призвать: их около 100 тыс. При этом 40 тысяч украинцев этой категории уже на фронте.

"Там еще есть ресурсы и можно путем ротации этот вопрос решать, это один из самых реалистичных путей. Те, которые еще не пенсионного возраста, то есть возраста, способного держать оружие в руках, и получают только пенсии от государства, то это где-то более 100 тысяч", — заявила Констанкевич.

Бронирование от мобилизации — детали нового постановления

Отметим, 22 ноября Кабинет Министров опубликовал постановление об изменениях правил бронирования от мобилизации на предприятиях. Согласно обновленным правилам, появились новые критерии для предоставления отсрочки: компания должна платить забронированному зарплату не менее 20 тыс. грн, и такой же размер зарплат — в среднем по предприятию. Кроме того, планируют пересмотреть критерии критической важности компании для экономики и региона.

Ранее Фокус писал о деталях назначения пенсии военнослужащим — по ним можно определить ориентировочный возраст людей, о которых говорила нардеп. Согласно украинскому законодательству, на пенсию можно уйти при наличии выслуги в ВСУ 25 и более лет, или если есть страховой стаж 25 лет и более, а выслуга в силовых структурах — не менее 12 лет. Если предположить, что человек пошел на службу в 18 лет, то минимальный пенсионный возраст может составлять 43 года.

Напоминаем, 25 ноября нардеп Богдан Кицак объяснил, какие категории украинцев могут потерять отсрочку от мобилизации после нового постановления Кабмина.