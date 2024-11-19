Пенсия для военных в Украине: когда выходит и какой размер выплат

Военнослужащие при выходе на отдых могут получать пенсию за выслугу лет или пенсию по инвалидности. Размер выплат зависит от суммарного денежного обеспечения — от оклада, надбавок, премий, пояснили в Минсоцполитики.

Украинцы, которые отслужили 25 лет в армии или силовых структурах, имеют право на получение военной пенсии. Такие же возможности имеют граждане, которые делали 25 лет страховые отчисления и отдали ВСУ и Нацполиции 12 лет 6 месяцев жизни. О деталях начисления пенсий для военных рассказали на портале Министерства социальной политики.

На портале Минсоцполитики объяснили, что детали пенсии для военных изложены в двух нормативно-правовых актах — в законе "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы" и в постановлении Кабмина №45 от 13 февраля 2008 года "Порядок проведения перерасчета пенсий" для военных.

Пенсии для военных — детали начисления

Военнослужащие имеют право на получение двух видов пенсии, говорится в заметке министерства:

пенсия за выслугу лет;

пенсия по инвалидности.

Какие условия пенсии для военных за выслугу лет:

гражданин уволился по службе и при этом отслужил не менее 25 календарных лет;

гражданин достиг 45 лет, при этом не менее 25 лет делал социальные отчисления из зарплаты и, кроме того, не менее 12 р. 6 мес. проработал в силовых структурах.

Какие условия пенсии для военных по инвалидности:

если инвалидность получена во время военной службы;

или наступила через три месяца после увольнения;

или наступила более чем через три месяца, но доказано, что здоровье утрачено вследствие службы.

Размер пенсий для военных

Пенсия для военных за выслугу лет зависит от количества лет службы и от суммарных денежных выплат, которые получал гражданин (оклад, "плюс" доплаты за звание, надбавки за выслугу, другие надбавки, премии, страховые взносы до 2011 года):

при выслуге 20 лет и более пенсия будет составлять 50% от размера денежного обеспечения. При этом для полицейских, судебной охраны — это 55%. За каждый дополнительный год работы — "плюс" 3%;

при страховом стаже 25 и более лет, если срок службы в армии, полиции, других силовых органах составляет не менее 12 р. 6 мес. — пенсия 55% денежного обеспечения. За каждый дополнительный год страхового стажа — "плюс" 1% к пенсии;

если гражданин увольняется из армии в 45 лет из-за реформирования ВСУ и имеет выслугу не менее 20 лет — пенсия 50% денежного обеспечения. За каждый последующий дополнительный год — "плюс" 3%, но есть ограничение — выплаты не должны превышать 65%.

Какие предельные размеры пенсии для военных за выслугу лет:

максимальный размер военных пенсии — не более 70% денежного обеспечения;

минимальный — не менее прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц (в 2025 году — 2361 грн, согласно принятому Госбюджету-2025).

Пенсия для военных с инвалидностью зависит от степени инвалидности и от природы ее получения:

если инвалидность вследствие военной службы, то пенсия для І группы инвалидности — 100% денежного обеспечения, ІІ группы — 80%, ІІІ группы — 60%;

если инвалидность не из-за войны, то пенсия для І группы — 70%, ІІ группы — 60%, ІІІ группы — 40%.

Кроме того, в Минсоцполитики напомнили, что экс-военным-пенсионерам проводят перерасчет выплат после каждого повышения денежного обеспечения действующим военным.

Пенсии для военных — детали перерасчета выплат Фото: Скриншот

Отметим, 13 сентября Пенсионный фонд Украины объяснил, можно ли считать службу в ВСУ как льготный пенсионный стаж. Ведомство пояснило, что при этом учитывается, принадлежала ли предыдущая работа человека к тем, которые дают право на пенсии на льготных условиях.

Напоминаем, осенью Фокус рассказал о правилах начисления пенсий участникам боевых действий (УБД).