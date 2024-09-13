Пенсия в Украине: может ли военная служба считаться как льготный стаж

Если военнослужащий работал по профессии или занимал должность, дающую право на назначение пенсий на льготных условиях, соответствующий период военной службы будет засчитан в страховой стаж.

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После начала полномасштабной войны многие украинцы стали на защиту своей страны. Некоторым из них военная служба может засчитаться в льготный стаж для пенсии. Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины.

Согласно статье 8 Закона Украины от 20.12.1991 № 2011-ХІІ "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей", если на момент призыва на военную службу в особый период, объявляемый в соответствии с Законом Украины от 06.12.1991 № 1932 -ХІІ "Об обороне Украины", лицо работало по профессии или занимало должность, которая предоставляет право на назначение пенсии на льготных условиях, соответствующий период военной службы будет засчитан в страховой стаж. Этот стаж учитывается при назначении пенсии по возрасту на льготных условиях.

Такой период военной службы не должен превышать длительность льготной работы.

Напомним, 8 августа в Украине заработал веб-портал для военных "Армия+". В оборонном ведомстве рассказали, что этот портал создан для того, чтобы украинские военные занимались службой, а не бумагами.

Ранее Фокус ообщал, что внутренне перемещенные лица и те, кто вернулся на постоянное место жительства после эвакуации, могут рассчитывать на получение специальной финансовой помощи.