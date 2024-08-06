В Украине заработает веб-портал "Армия+": что изменится для военных (видео)

Веб-портал "Армия+" будет содержать ряд функций для украинских военных. В Минобороны рассказали, бойцы смогут заниматься службой, а не бумагами.

Related video

8 августа в Украине заработает веб-портал для военных "Армия+". Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны в Telegram.

"Мы сделаем шаг в трансформации украинского войска в армию будущего. Без всяких компромиссов и уступок в цифровизации нашей обороны", — говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве рассказали, что этот портал создан для того, чтобы украинские военные занимались службой, а не бумагами.

Функции веб-портала "Армия+": что известно

Нардеп Алексей Гончаренко рассказал, что портал "Армия+" будет иметь следующие функции:

электронные услуги, связанные с информацией из госресурсов;

возможность подачи заявления, электронных рапортов и других обращений;

доступ к данным из госресурсов через электронный кабинет;

формирование и отображение сведений из документов военного;

публикация мультимедийного контента, проведение опросов и тестов;

трансляции теле- и радиопрограмм.

Напомним, в мае офицер ВСУ и глава управления IT в Министерстве обороны Украины Олег Берестовой сообщил, что в сервисе "Армия+" будут доступны электронные рапорты, обучение, документы, сертификаты, награды. Он отметил, что это "цифровой инструмент заботы" об украинских военнослужащих и будущих военных, ветеранах.

Ранее сообщалось, что украинцы могут получить военно-учетный документ с QR-кодом в "Дії". В частности, эта процедура не предусматривает визита в учреждение и очередей.