Военно-учетный документ с QR-кодом: пошаговая инструкция, как получить онлайн
В Минцифры рассказали, что формирование онлайн-документа занимает всего 10 минут. Его не получат те, о ком не хватает данных в реестре "Оберег".
Теперь украинцы могут получить свой военно-учетный документ с QR-кодом в "Дії". Об этом 30 июля сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации Украины.
Военно-учетный документ из реестра призывников, военнообязанных и резервистов можно получить на портале "Дія". В Минцифры подчеркнули, что процедура не предусматривает визитов в учреждения и очередей.
Мобилизация 2024: действует ли онлайн-документ
Документ, полученный в "Дії", имеет ту же юридическую силу, что и бумажный. Его можно использовать при любых обстоятельствах, в том числе при трудоустройстве или проверке на блокпосте.
Действительность документа будут проверять по QR-коду, который будет показывать информацию из реестра "Оберіг", в том числе о наличии брони от мобилизации. Важно, что документ сформируется только в том случае, если в реестре имеются все необходимые данные.
Мобилизация 2024: как получить документ в "Дії"
Для того, чтобы получить военно-учетный документ через "Дію", нужно:
- авторизоваться на портале с помощью электронной подписи;
- выбрать сервис "Военно-учетный документ";
- нажать "Подать заявление";
- подписать заявление онлайн.
В Минцифры пообещали, что документ появится в кабинете на портале "Дія" в течение 10 минут.
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