Военно-учетный документ с QR-кодом: пошаговая инструкция, как получить онлайн

В Минцифры рассказали, что формирование онлайн-документа занимает всего 10 минут. Его не получат те, о ком не хватает данных в реестре "Оберег".

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Теперь украинцы могут получить свой военно-учетный документ с QR-кодом в "Дії". Об этом 30 июля сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации Украины.

Военно-учетный документ из реестра призывников, военнообязанных и резервистов можно получить на портале "Дія". В Минцифры подчеркнули, что процедура не предусматривает визитов в учреждения и очередей.

Мобилизация 2024: действует ли онлайн-документ

Документ, полученный в "Дії", имеет ту же юридическую силу, что и бумажный. Его можно использовать при любых обстоятельствах, в том числе при трудоустройстве или проверке на блокпосте.

Действительность документа будут проверять по QR-коду, который будет показывать информацию из реестра "Оберіг", в том числе о наличии брони от мобилизации. Важно, что документ сформируется только в том случае, если в реестре имеются все необходимые данные.

Мобилизация 2024: как получить документ в "Дії"

Для того, чтобы получить военно-учетный документ через "Дію", нужно:

авторизоваться на портале с помощью электронной подписи;

выбрать сервис "Военно-учетный документ";

нажать "Подать заявление";

подписать заявление онлайн.

В Минцифры пообещали, что документ появится в кабинете на портале "Дія" в течение 10 минут.

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