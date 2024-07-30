Військово-обліковий документ з QR-кодом: покрокова інструкція, як отримати онлайн

У Мінцифри розповіли, що формування онлайн-документа займає лише 10 хвилин. Його не отримають ті, про кого бракує даних у реєстрі "Оберіг".

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Тепер українці можуть отримати свій військово-обліковий документ з QR-кодом у "Дії". Про це 30 липня повідомила пресслужба Міністерства цифрової трансформації України.

Військово-обліковий документ з реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів можна отримати на порталі "Дія". У Мінцифри підкреслили, що процедура не передбачає візитів до установ та черг.

Мобілізація 2024: чи чинний онлайн-документ

Документ, отриманий у "Дії", має ту ж юридичну силу, що й паперовий. Його можна використовувати за будь-яких обставин, зокрема під час працевлаштування або перевірки на блокпості.

Дійсність документа перевірятимуть за QR-код, який показуватиме інформацію з реєстру "Оберіг", в тому числі про наявність броні від мобілізації. Важливо, що документ сформується лише в тому випадку, якщо в реєстрі наявні усі потрібні дані.

Мобілізація 2024: як отримати документ у "Дії"

Для того, щоб отримати військово-обліковий документ через "Дію", потрібно:

авторизуватись на порталі за допомогою електронного підпису;

обрати сервіс "Військово-обліковий документ";

натиснути "Подати заяву";

підписати заяву онлайн.

У Мінцифри пообіцяли, що документ з’явиться в кабінеті на порталі "Дія" протягом 10 хвилин.

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