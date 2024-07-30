Мобілізація в Україні: що буде, якщо не з'явитися в ТЦК через хворобу

За словами Андрія Межирицького, якщо не з'явитися до військкомату в призначений день, тоді необхідно протягом наступних трьох діб подати медичну довідку про хворобу. Це є поважною причиною для пропуску.

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В Україні триває загальна мобілізація і військовозобов'язані громадяни віком від 18 до 60 років можуть отримати повістки. При цьому трапляються випадки, коли через хворобу не вдається прийти до територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК і СП). Адвокат Андрій Межирицький на сайті B2Bconsult розповів, що робити в таких випадках.

За його словами, якщо військовозобов'язаний громадянин справді не з'явився до військкомату з поважної причини, тоді потрібно повідомити про це протягом трьох днів. Якщо йдеться про хворобу, тоді це має бути медична довідка, яку видають у державному чи комунальному медичному закладі. Приватні заклади також підходять.

Річ у тім, що в українському законодавстві є пункт про те, що хвороба — поважна причина для того, щоб не прийти в ТЦК і СП у визначені терміни.

"У разі неприбуття громадянин зобов'язаний у найкоротші строки, але не пізніше трьох діб від визначених у повістці дати і часу прибуття до територіального центру комплектування та соціальної підтримки, повідомити про причини неявки шляхом безпосереднього звернення до зазначеного у повістці територіального центру комплектування та соціальної підтримки або будь-яким іншим способом із подальшим його прибуттям у строк, що не перевищує семи календарних днів", — заявив Андрій Межирицький.

Водночас, незалежно від тривалості лікарняного потрібно завітати до військкомату протягом 10 днів від дати, яка визначена у повістці. Це в тому випадку, якщо військкомат буде повідомлений про хворобу.

"Однак оскільки факт повідомлення про неможливість явки будь-яким іншим способом, окрім особистої явки, неможливо підтвердити та зафіксувати, то належним способом виконання обов'язку буде самостійна явка до ТЦК та СП протягом семи днів з дати, коли відпали причини, що унеможливлювали своєчасну явку", — підсумував Андрій Межирицький.

Нагадаємо, 14 липня повідомлялося, чи оштрафують чоловіка, який оновив дані, але не пройшов ВЛК під час загальної мобілізації. Військовозобов'язані українці мають оновити свої дані в ТЦК, ЦНАПі або застосунку "Резерв+", тоді як окремо громадяни отримують направлення на ВЛК, розповів директор департаменту кадрової політики Міноборони, полковник Марко Андрусяк.