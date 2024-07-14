Мобілізація після 16 липня: чи оштрафують чоловіка, який оновив дані, але не пройшов ВЛК

Військовозобовʼязані українці повинні оновити свої дані в ТЦК, ЦНАПі чи застосунку "Резерв+", тоді як окремо громадяни отримують направлення на ВЛК, розповів директор департаменту кадрової політики Міноборони, полковник Марко Андрусяк.

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В Україні військовозобовʼязані громадяни повинні оновити свої військово-облікові дані до 16 липня. В разі ігнорування цієї вимоги можливе накладання штрафу. Директор департаменту кадрової політики Міноборони, полковник Марко Андрусяк пояснив, чи покарають людину, яка оновить дані, але не пройде ВЛК.

Він наголосив, що закон України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" передбачає, що оновлення даних військовозобовʼязаними громадянами — це окремий вид військового обовʼязку. Тоді як статтею 21 також передбачено ще один обовʼязок — проходження ВЛК для визначення ступеня придатності до проходження військової служби.

"Таким чином це різні два так званих виконання військового обов'язку. Законодавством передбачено, що за окремі правопорушення повинні накладатися окремі штрафи", — сказав Марко Андрусяк.

Так, особа повинна оновити дані (номер телефону, адресу проживання та електронну пошту) в застосунку "Резерв+", ТЦК чи ЦНАПі, окремо вона отримує направлення на медкомісію і виконує норму закону, оновивши ці три позиції.

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Нагадаємо, юрист Андрій Бойко повідомив, що штраф, накладений ТЦК та СП, повинен бути сплачений протягом 15 днів. В разі неоплати відповідну постанову направлять до органів державної виконавчої служби для примусового стягнення.

Директор Департаменту кадрової політики Міноборони України Марк Андрусяк заявив, що в Україні немає процедури автоматичного накладання штрафів, зокрема, й за непоновлення даних. За його словами, продовження строку оновлення даних для тих, хто не зміг цього зробити з поважних причин, не передбачено законодавством.