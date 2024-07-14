Що буде якщо не оновити дані до 16 липня: адвокати дали роз'яснення

Усі чоловіки віком 18-60 років повинні оновити військово-облікові дані до 16 липня. І оскільки день Х, зовсім близько, Фокус з'ясував, що чекає на тих, хто не встигне або просто не стане цього робити.

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Уже з 17 липня співробітники ТЦК можуть направляти повістки за адресами, які військовозобов'язані вказали в оновлених даних. Для цього, на думку юриста Дар'ї Тарасенко, і було запущено процедуру актуалізації військово-облікової інформації.

"Ми знали, що з 17 липня у ТЦК буде можливість і право повістки надсилати поштою. Питання було тільки в тому, куди саме направляти повістки. Тому й було запроваджено цю процедуру з уточнення даних, щоб була інформація про фактичне місце проживання призовника або військовозобов'язаного", — пояснила експерт.

Читачі Фокуса повідомляють, що до деяких військовозобов'язаних уже приходили співробітники ТЦК, з метою перевірити адреси, які ті вказали в оновлених даних. Однак поки незрозуміло, які на практиці наслідки чекають на тих, хто повідомив невірну інформацію про себе.

Повідомив неправильну адресу: що чекає на порушників

За словами юристів, якщо людина, яка оновила дані, вказала неправильну адресу, на яку їй надішлють повістку, її можуть притягнути до відповідальності. Причому з однієї з причин — як за неявку в ТЦК за викликом, так і за неправдиву інформацію, надану військкомату.

"ТЦК можуть звертатися до правоохоронців і повідомляти їх про те, що людина в оновлених даних повідомила неправильну адресу проживання. Тобто штрафувати можуть, але не будемо нагнітати. Якщо у ТЦК є таке право, це ще не означає, що вони ним скористаються. У будь-якому разі, людина протягом 10 днів з моменту, коли стало відомо про те, що її притягнули до адміністративної відповідальності, може звернутися до суду", — зазначає адвокат Олег Леонтьєв у бесіді з Фокусом.

Кого можуть штрафувати і як дізнатися, якщо не отримав повідомлення

Після 16 липня ТЦК можуть виписувати штрафи тим громадянам, які не оновили військово-облікові дані. Адвокати зазначають, що військкомати друкуватимуть спеціальні постанови про притягнення до відповідальності та надсилатимуть їх у поштові скриньки за місцем реєстрації громадянина. Інформацію про це ТЦК можуть отримати з держреєстрів.

Якщо людина не проживає за адресою реєстрації та вчасно не оновила дані, вона може не дізнатися ні про штраф, ні про повістку. У цьому випадку, за словами адвоката Ростислава Кравця, можна скористатися порталом електронних послуг "Дія", або сервісом "Опендатабот" — але доведеться заплатити 99 грн за послугу, або"автоматизованою системою виконавчих проваджень" Мін'юсту. Останній варіант безкоштовний. На цих ресурсах можна дізнатися, чи було це відкрито виконавче провадження щодо людини.

Варто зазначити, що в ТЦК озвучували суперечливу інформацію, щодо тих, хто обвив дані до набрання чинності закону про мобілізацію, та не став цього робити після 18 травня, бо інформація не змінилася. Так у травні начальник служби зв'язків з громадськістю Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін заявив, що якщо громадянин оновив усі наявні дані, і нічого не змінилося, оновлювати їх знову після 18 травня не потрібно.

"Є закон України про єдиний державний реєстр військовозобов'язаних. Там є список персональних даних. Якщо громадянин оновив усі наявні там дані і нічого не змінилося, це можуть бути дані хоч за 2022 рік, але вони актуальні, то оновлення вони не потребують", — говорив Істомін.

Однак у липні він повідомив, що всім, хто оновив дані до набуття чинності нового закону про мобілізацію, але не зробив цього після 18 травня, загрожує штраф.

"Уточнити дані протягом 60 днів мають призовники, військовозобов'язані та резервісти. Незалежно від того, заброньовані вони чи мають відстрочку. Оновити дані мають також жінки, які вже перебувають на військовому обліку. Причому наголошу: це мають зробити і ті, хто поновлював свої військово-облікові дані ще до набрання чинності новим законом про мобілізацію, тобто до 18 травня", — сказав Істомін.

Адвокат Олег Леонтьєв зазначає, що закон є закон. І якщо в документі прописано, що всі чоловіки 18-60 років мають оновити дані, то ті, хто цього не зроблять, можуть бути притягнуті до адміністративної відповідальності.

Розмір штрафу, якщо порушив уперше

Відповідно до закону, розмір штрафів за порушення в особливий період правил військового обліку для громадян — від 17 тис. до 25,5 тис. грн для громадян, для посадових і юридичних осіб — від 34 тис. до 51 тис. грн. Представник Полтавського ТЦК і СП майор Роман Істомін зазначав, що рішення про те, який саме штраф виписати громадянину, ухвалюватиме посадова особа на власний розсуд.

"Уже на розсуд посадової особи, яка накладає штраф. Якщо громадянин помилився вперше, до нього поставляться з розумінням і накладуть мінімальний допустимий штраф", — сказав Істомін.

Якщо людині прийшло повідомлення про штраф за порушення військового обліку, за словами Кравця, вона може його оскаржити. Якщо військовозобов'язаний проігнорує штраф, виконавча служба заблокує його рахунки, а також накладе арешт на майно, і в примусовому порядку спробують стягнути штраф.

"Згідно зі статтею 210 Кодексу України про адміністративне правопорушення, норма, за якою виписують штраф, застосовується тільки в тому разі, якщо у Міноборони немає доступу до інформації з держреєстрів. Тому у ТЦК немає підстави для використання штрафів, оскільки адресу людини можна дізнатися з баз даних", — міркує адвокат Кравець у бесіді з Фокусом.

При цьому член комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності Олександр Бакумов пояснював Фокусу, що профільний комітет справді зробив примітку в законі, щоб військкомати не зловживали повноваженнями. Однак, за твердженням нардепа, йдеться про всі дані, крім контактної інформації та фактичного місця проживання.

"Статті 210, а також 210-1 КУпАП не використовуються в тому випадку, якщо власники електронного реєстру можуть отримати персональні дані людини з інших державних реєстрів. Держава знає, що людина поміняла паспорт або отримала права. Що держава не знає, то це контактні дані та фактичне місце проживання людини. Ось ці дані потрібно оновити", — говорив Фокусу Бакумов.

Чи може загрожувати кримінальна відповідальність, якщо не оновив дані

Адвокат Євген Зурнаджи в бесіді з Фокусом зазначав, що адміністративна відповідальність може стати підставою для кримінального провадження, якщо людина неодноразово порушує закон. Тобто якщо військовозобов'язаний кілька разів не сплатить штраф, передбачений за порушення військового обліку, правоохоронці можуть відкрити кримінальну справу через систематичне ухилення від призову.

"Якщо держава зафіксувала, що людина кілька разів ухилялася від призову: вчасно не оновила дані в ТЦК, не з'явилася за повісткою до військкомату, — і адміністративні протоколи підтверджують цей факт, це може бути підставою для подальшого кримінального процесу", — говорив експерт Фокусу.

При цьому адвокат Ростислав Кравець говорив, що військкомати навряд чи на постійній основі та в масовому порядку виписуватимуть постанови, оскільки цей процес ресурсозатратний. Щоб притягнути людину до адміністративної відповідальності, потрібно скласти відповідні документи, направити їх у виконавчу службу. А завдання ТЦК — не штрафи збирати і перебувати в судових процесах, а проводити мобілізацію.

Фокус раніше писав, як отримати відстрочку тим, хто доглядає за родичами з інвалідністю.

Також Фокус зазначав, що з початку 2024 року ТЦК та СП виписали майже 12 тисяч штрафів за порушення військового обліку.