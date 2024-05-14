Від штрафів до кримінальної відповідальності: як можуть покарати за порушення військового обліку

За порушення військового обліку передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу. Але для тих, хто систематично ігнорує вимогу закону, може бути серйозніше покарання. Фокус розбирався, що загрожує тим, хто вчасно не оновить дані у військкоматі.

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Новий закон про мобілізацію передбачає суду можливість виносити рішення без апеляції. Про це повідомив член оборонного комітету Верховної Ради Олександр Федієнко в інтерв'ю Telegraf, відповідаючи на запитання журналістки, чи не будуть суди завалені справами про позбавлення ухильників права на керування автомобілем.

"Звичайно, суди не справлятимуться з цим. Але ви маєте розуміти, що в цьому новому законі передбачено рішення суду без апеляції. Умовно кажучи, коли ТЦК звернуться до суду, найімовірніше, це буде якась спрощена форма звернення — автоматизована. І суд одразу виноситиме рішення. Оскарження може бути потім, але людину вже мобілізують", — відповів Федієнко.

Також Феденко повідомив, що військовозобов'язані, хто отримав кілька штрафів за ухилення від мобілізації, притягуватимуться до кримінальної відповідальності.

"Не кожен зможе платити такі штрафи, які будуть передбачені. Так що точно не буде потоку штрафів. По-друге, згідно з Адміністративним кодексом, після певного штрафу людина може бути притягнута до кримінальної відповідальності", — додав Федієнко.

Суд без апеляції

Нагадаємо, відповідно до закону про мобілізацію, який набуває чинності з 18 травня, всі військовозобов'язані повинні оновити дані протягом наступних 60 днів. Як пояснював Фокусу член комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності Олександра Бакумова, відповідно до закону, йдеться тільки про ті дані, які військкоми самі не можуть отримати з інших державних реєстрів.

"Теоретично щоразу треба повідомляти ТЦК, що оновив паспорт, отримав права або диплом про вищу освіту. Все це могло стати приводом для винесення постанови про адміністративну відповідальність. Але ми це передбачили та зробили примітку — статті 210, а також 210-1 КУпАП не використовуються в тому випадку, якщо власники електронного реєстру можуть отримати персональні дані людини з інших державних реєстрів. Держава знає, що людина поміняла паспорт або отримала права. Що держава не знає, то це контактні дані та фактичне місце проживання людини. Ось ці дані потрібно оновити", — говорив Бакумов.

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Нардеп також пояснював, що постанова про адміністративну відповідальність у разі порушення військового обліку, яку складає керівник ТЦК, більше не потребує складання протоколу. Тобто штрафувати можуть заочно, що й мав на увазі нардеп Федієнко, говорячи про "суд без апеляції".

Адвокати пояснюють Фокусу, що винесення постанови про адміністративну відповідальність заочно не означає, що людина не може її оскаржити.

"Наприклад, водій перевищив швидкість, камера автоматично зафіксувала правопорушення, і людині надіслали постанову про необхідність заплатити штраф. Однак вона може її оскаржити в певний строк. Те ж саме буде з ТЦК. Людина може дізнатися, що їй необхідно заплатити штраф за порушення військового обліку, тільки тоді, коли вона не зможе скористатися банківською карткою, бо виконавча служба за запитом військкомату заарештувала рахунки. Але в будь-якому разі в людини буде право оскаржити рішення в суді", — говорить Фокусу адвокат Олег Леонтьєв.

На постанови потрібні ресурси

За словами адвоката Євгена Зурнаджи, адміністративна відповідальність може стати підставою для кримінального провадження, якщо людина неодноразово порушує закон. Наприклад, якщо військовозобов'язаний кілька разів не заплатить штраф, передбачений за порушення військового обліку, правоохоронці можуть відкрити кримінальну справу через систематичне ухилення від призову.

"Якщо держава зафіксувала, що людина кілька разів ухилялася від призову: вчасно не оновила дані в ТЦК, не з'явилася за повісткою до військкомату — і адміністративні протоколи підтверджують цей факт, це може бути підставою для подальшого кримінального процесу", — зазначає експерт у бесіді з Фокусом.

Зурнаджи додає, що законодавство не врегульовує, яку кількість разів людина має проігнорувати штрафи, щоб це стало підставою для кримінальної відповідальності. Однак за словами експерта, ідеться про два й більше випадки.

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За словами адвоката Ростислава Кравця, адміністративна відповідальність може бути застосована щодо багатьох правопорушень, проте військкомати навряд чи на постійній основі та масово виписуватимуть постанови, оскільки цей процес ресурсовитратний.

"Щоб притягнути людину до адміністративної відповідальності, потрібно скласти відповідні документи, направити їх до виконавчої служби. Але завдання ТЦК, на відміну від податкової, не штрафи збирати й перебувати в судових процесах, а проводити мобілізацію. Зараз штраф становить 25,5 тисячі грн, і багато хто почне оскаржувати постанови військкоматів, ТЦК доведеться витрачати велику кількість часу, складаючи документи, відправляючи своїх представників на судові процеси, а в них немає для цього ресурсів", — резюмує експерт.

Фокус раніше писав, що штрафи за порушення мобілізаційного законодавства збільшили в 30 разів. В особливий період доведеться заплатити від 17 тис. до 25,5 тис. грн для громадян, від 34 тис. до 51 тис. грн — для посадових і юридичних осіб.

Фокус також розбирався, чи впорається система ВЛК з додатковим навантаженням після набуття чинності закону про мобілізацію.