Чи витримає система ВЛК: як новий закон про мобілізацію ускладнить роботу комісіям

Новий закон про мобілізацію збільшить навантаження на систему військово-лікарських комісій, до якої, отже, багато питань. Фокус з'ясував, чи впорається ВЛК з новими викликами.

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Відповідно до закону про мобілізацію, який набуде чинності 18 травня, усі військовозобов'язані чоловіки протягом 60 днів мають оновити дані, після чого їх направлять на ВЛК. Такий підхід призведе до додаткового навантаження на систему військово-облікової комісії, яка раніше неодноразово давала збій.

Відомі випадки, коли чоловіків мобілізували із серйозними проблемами зі здоров'ям. Так, у квітні на Закарпатті дорогою до навчального центру від нападу епілепсії загинув військовозобов'язаний. Згідно з висновком ВЛК, він був придатним до проходження військової служби.

Діагнози ігнорують

На сьогодні в системі ВЛК, як і раніше, чимало проблем, зазначають експерти. Насамперед вони пов'язані зі встановленням ступеня придатності для військовослужбовців — досі відсутня чіткість і прозорість механізму, який давав би розуміння військовозобов'язаним, що їхні проблеми зі здоров'ям будуть враховані під час проходження комісії. Багато діагностованих захворювань залишаються поза увагою, крім того, є серйозні складнощі з оскарженням рішень ВЛК.

"На гарячій лінії "Юридичної сотні" питання ВВК залишається найчастішим, і в статистиці стабільно посідає 2-3 місце. Скарги найчастіше стосуються питань ступеня придатності, а також діагнозів, які залишаються поза увагою при винесенні рішень", — зазначає в бесіді з Фокусом юрист ГО "Юридична сотня" Христина Ковцун.

Адвокат юридичної компанії Riyako & Partners Микола Максимов також підтверджує, що військовозобов'язані регулярно звертаються до спеціалістів із запитом оскаржити висновки ВЛК, оскільки вони не відповідають реальному стану їхнього здоров'я.

"У мене був клієнт із серйозними проблемами опорно-рухового апарату: множинні грижі, остеохондроз, артроз. ВЛК поставили йому позначку "придатний", оскаржити висновок ми не змогли. Іншу людину з артрозом колінного суглоба відправили служити в десантно-штурмові війська. Ми намагалися оскаржити висновок, але нам відмовили. Сказали, недостатньо підстав", — розповідає експерт.

За словами адвоката, більшість військовозобов'язаних із проблемами опорно-рухового апарату після проходження ВЛК отримують позначку "придатний". Ці діагнози в системі військово-лікарських комісій вважаються "несерйозними", оскільки нібито у половини дорослого населення України можна діагностувати грижі, остеохондроз та інші проблеми зі спиною.

"Як я розумію, якщо ВЛК враховуватимуть ці "несерйозні", в їхньому розумінні діагнози, 80% людей стануть "непридатними" до проходження служби. Тому вважається, що якщо захворювання не призводить до того, що людина повністю втрачає можливість пересуватися, її визнають "придатною", — додає адвокат.

Навантаження посилиться

За словами юристів ГО "Юридична сотня", новий закон про мобілізацію не передбачає зміни в роботі військово-облікових комісій. Ці процеси прописані в підзаконних актах, затверджених Кабінетом міністрів. Директор Департаменту охорони здоров'я Міноборони Оксана Сухорукова вже розповідала, що після скасування категорії "обмежено придатних" військовозобов'язані після повторного проходження ВЛК, залежно від стану здоров'я, отримають позначку "не придатні" або "придатні". Останніх розділять на чотири додаткові підгрупи.

"Підзаконні акти мають змінити підхід до ВЛК. Там має бути вирішене питання навантаження і пропускної спроможності військово-лікарських комісій", — зазначають Ковцун.

З огляду на нові правила призову, які набувають чинності в травні, навантаження на ВЛК значно посилиться. Це може призвести до зростання випадків, коли на фронт відправляють людей із серйозними захворюваннями.

"Я думаю, лікарів не потрібно залякувати тим, що не можна ставити позначку "непридатний". Потрібно навпаки посилити відповідальність за ігнорування реального стану здоров'я людини. Звісно, у процесі мобілізації, де задіяна величезна кількість людей, помилок не уникнути. Але маємо запустити електронну медичну інформаційну систему, яка спростить можливість оскарження рішень ВЛК. Так, якщо людину визнали "придатною", а в неї в системі є діагноз епілепсія, буде легше довести її правоту. Крім того, ВЛК має існувати окремо від ТЦК. А не так, що лікарі з військкоматами в одному кабінеті каву п'ють", — резюмує Максимов.

Раніше Фокус розбирався чому військовозобов'язані "штурмують" ТЦК. Величезні черги під військкоматами з чоловіків, які прийшли за бронею або відстрочкою від служби, але інші хочуть потрапити в базу через страх перед штрафами за ухилення від мобілізації. Але навіть оновивши дані зараз, після набрання чинності закону про мобілізацію воєнкоми вимагатимуть пройти процедуру ще раз.

Також Фокус розбирався як жінок мобілізують у ЗСУ. Один із варіантів, який пропонують українкам, — приєднатися до добровольчого підрозділу БПЛА.