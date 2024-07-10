Перевершили показники 2023 року: ТЦК за півроку виписали майже 12 тисяч штрафів (інфографіка)

Відомо, що за весь минулий рік працівники ТЦК виписали трохи більше 10 тисяч штрафів. А за половину 2024-го вже було складено майже 12 тисяч.

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Майже 12 тисяч штрафів за порушення військового обліку виконавча служба отримала від ТЦК з початку року. Про це повідомляє сервіс "Опендатабот".

Зазначається, що за шість місяців поточного року до виконавчої служби вже надійшло більше штрафів від ТЦК, ніж за весь минулий рік.

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"11798 штрафів за порушення правил військового обліку ТЦК передали для примусового стягнення з боржників з початку року. Це вже більше, ніж за весь минулий рік. Так, у 2023 році з українців примусово стягували 10 337 подібних штрафів", — ідеться в повідомленні.

Зазначимо, що тепер перевірити штрафи, які складає ТЦК за порушення військового обліку, щодо яких відкрито виконавче провадження, тепер можна в "Опендатаботі".

У наданій Фокусу інформації сказано, що наразі третину цих штрафів уже закрито — 4236 стягнень. Водночас 7526 штрафів все ще стягується з боржників. Зазначається, що йдеться не про всі штрафи, винесені ТЦК за порушення правил обліку, а тільки про ті, які було передано на примусове стягнення до виконавчої служби.

Повідомляється, що порушники були внесені до Єдиного реєстру боржників. Через відкриття подібного виконавчого провадження може бути накладено арешт на кошти та майно боржника, за допомогою яких надалі погасять борг.

Кількість штрафів від ТЦК, переданих на примусове стягнення Фото: Опендатабот

Штрафи від ТЦК Фото: Опендатабот

Раніше повідомлялося, що ті, хто уточнив дані до 18 травня, можуть отримати штраф, якщо не оновлять їх повторно. За словами Романа Істоміна, військовослужбовці ТЦК змушені проводити сповіщення на вулицях, зокрема, й тому, що адреса реєстрації не збігається з дійсним місцем проживання.

Також нагадаємо, що в Офісі генпрокурора розповіли, скільки справ про напад на працівників ТЦК дійшли до суду. За даними правоохоронців, за перше півріччя 2024 року вдалося зареєструвати 116 кримінальних проваджень за статтею 342 Кримінального кодексу України. У них ідеться про опір працівникам поліції та військовим, однак до суду дійшли не всі випадки.