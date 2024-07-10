Напади на працівників ТЦК: в Офісі генпрокурора розповіли, скільки справ дійшли до суду

За даними правоохоронців, за перше півріччя 2024 року вдалося зареєструвати 116 кримінальних проваджень за статтею 342 Кримінального кодексу України. У них ідеться про опір працівникам поліції та військовим, однак до суду дійшли не всі випадки.

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Серед 116 справ, порушених за статтею про опір військовим, тільки 43 з них дійшли до суду. При цьому 22 з них було закрито. Зокрема, через "відсутність складу кримінального правопорушення". Про це детальніше розповіли в Офісі генерального прокурора на запит hromadske.

Останнім часом побільшало скандальних випадків із цивільними особами та співробітниками територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК і СП). Іноді це закінчується не просто словесною перепалкою, а й кримінальними провадженнями.

Представники Офісу генерального прокурора розповіли в коментарі журналістам, що за статтею про перешкоджання діяльності Збройних Сил України порушили 240 справ. Однак і в цьому випадку більшість із них не дійшли до суду. Направили туди лише 30 таких проваджень.

Нагадаємо, 20 квітня в мережі з'явилося відео нападу на працівника Вижницького територіального центру комплектування. Конфлікт стався на Буковині. На кадрах цивільні використовували нецензурну лайку та агресивно спілкувалися з військовим. Зокрема, двоє чоловіків завдавали йому ударів під колінами та кидали на землю.

Також 6 квітня повідомлялося про те, що в Києві чоловік зі спини напав на представників Деснянського ТЦК, і намагався вдарити військовослужбовців ножем. За свідченнями працівників центру, чоловік погрожував їм і нападав. Тепер цього громадянина затримали, а також розпочали кримінальне провадження.