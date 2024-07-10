Нападения на работников ТЦК: в Офисе генпрокурора рассказали, сколько дел дошли до суда

По данным правоохранителей, за первое полугодие 2024 года удалось зарегистрировать 116 уголовных производств по статье 342 Уголовного кодекса Украины. В них идет речь о сопротивлении работникам полиции и военным, однако до суда дошли не все случаи.

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Среди 116 дел, возбужденных по статье о сопротивлении военным, только 43 из них дошли до суда. При этом 22 из них были закрыты. В частности, из-за "отсутствия состава уголовного преступления". Об этом детальнее рассказали в Офисе генерального прокурора по запросу hromadske.

В последнее время увеличилось количество скандальных случаев с гражданскими лицами и сотрудниками территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Иногда это заканчивается не просто словесной перепалкой, но и уголовными производствами.

Представители Офиса генерального прокурора рассказали в комментарии журналистам, что по статье о препятствовании деятельности Вооруженных Сил Украины возбудили 240 дел. Однако и в этом случае большинство из них не дошли до суда. Направили туда только 30 таких производств.

Напомним, 20 апреля в сети появилось видео нападения на работника Вижницкого территориального центра комплектования. Конфликт произошел на Буковине. На кадрах гражданские использовали нецензурную брань и агрессивно общались с военным. В частности, двое мужчин наносили ему удары под коленями и бросали на землю.

Также 6 апреля сообщалось о том, что в Киеве мужчина со спины напал на представителей Деснянского ТЦК, и пытался ударить военнослужащих ножом. По свидетельствам работников центра, мужчина угрожал им и нападал. Теперь этого гражданина задержали, а также начали уголовное производство.